Hanoi (VNA) – Optionnel pour le ministère de l’Education et de la Formation, obligatoire pour la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale, l’enseignement de l’histoire au niveau secondaire du second degré continue de faire des vagues dans l’opinion publique.

L'histoire, comme la géographie, ont toujours été au cœur du socle de culture partagée. Photo: laodong.vn



"En effet, la discipline est entrée en novembre 2015 dans l’histoire de l’Assemblée nationale comme la première et peut-être la seule à être introduite au menu des députés", a rappelé le vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne des sciences historiques, l’historien Duong Trung Quôc.



"Le peuple vietnamien a toujours une conscience très particulière de la matière d’histoire. Ce n’est pas seulement une histoire de savoir mais aussi associée au caractère, à la bravoure et aux valeurs traditionnelles de la nation", a-t-il observé.



Si aujourd’hui comme hier, l’histoire fait partie du socle commun de culture partagée que la nation s’engage à transmettre à ses enfants tout au long de leur scolarité, l’enseignement de cette discipline taraude toujours les esprits.



"Comment promouvoir la matière d’histoire sur les bancs de l’école ? C’est l’épineuse question à laquelle nous sommes actuellement confrontés ", a déclaré l’historien Duong Trung Quôc.



Le ministère de l’Education et de la Formation a proposé qu’à partir de l’année scolaire 2022-2023, les lycéens apprennent sept matières obligatoires et cinq matières qu’ils peuvent choisir, dont l’histoire, qui fait partie des sciences sociales.



Cette réforme vise ainsi à rééquilibrer les séries en incitant ceux qui se destinent aux études de physique, chimie, biologie à choisir les séries des sciences naturelles et non les séries de technologies et arts (informatique, technologie, musique, arts) ou de sciences sociales (histoire, géographie, éducation économique et droit).



Cependant, les avis estiment que s’il est important que le pays forme ses jeunes aux disciplines scientifiques – gage d’innovations futures – il n’est pas souhaitable que cela se fasse à l’encontre des enseignements des humanités, de l’objectif d’inculquer le patriotisme et la tradition de l’histoire nationale. "En effet, la discipline est entrée en novembre 2015 dans l’histoire de l’Assemblée nationale comme la première et peut-être la seule à être introduite au menu des députés", a rappelé le vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne des sciences historiques, l’historien Duong Trung Quôc."Le peuple vietnamien a toujours une conscience très particulière de la matière d’histoire. Ce n’est pas seulement une histoire de savoir mais aussi associée au caractère, à la bravoure et aux valeurs traditionnelles de la nation", a-t-il observé.Si aujourd’hui comme hier, l’histoire fait partie du socle commun de culture partagée que la nation s’engage à transmettre à ses enfants tout au long de leur scolarité, l’enseignement de cette discipline taraude toujours les esprits."Comment promouvoir la matière d’histoire sur les bancs de l’école ? C’est l’épineuse question à laquelle nous sommes actuellement confrontés ", a déclaré l’historien Duong Trung Quôc.Le ministère de l’Education et de la Formation a proposé qu’à partir de l’année scolaire 2022-2023, les lycéens apprennent sept matières obligatoires et cinq matières qu’ils peuvent choisir, dont l’histoire, qui fait partie des sciences sociales.Cette réforme vise ainsi à rééquilibrer les séries en incitant ceux qui se destinent aux études de physique, chimie, biologie à choisir les séries des sciences naturelles et non les séries de technologies et arts (informatique, technologie, musique, arts) ou de sciences sociales (histoire, géographie, éducation économique et droit).Cependant, les avis estiment que s’il est important que le pays forme ses jeunes aux disciplines scientifiques – gage d’innovations futures – il n’est pas souhaitable que cela se fasse à l’encontre des enseignements des humanités, de l’objectif d’inculquer le patriotisme et la tradition de l’histoire nationale.