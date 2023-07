Des jeunes volontaires de Hô Chi Minh-Ville et des enfants lao dans une aire de jeux. Photo: CVN

Hanoï (VNA) - Quatre-vingt-cinq jeunes bénévoles de Hô Chi Minh-Ville sont revenus après trois semaines au Laos, laissant là-bas de nombreuses réalisations portant l'empreinte d’une jeunesse dynamique vietnamienne.

De jeunes volontaires de Hô Chi Minh-Ville sont allés rencontrer les habitants de Champasak et d'Attapeu avec des programmes de consultations médicales gratuites, des formations concernant l’agriculture, des activités de loisirs pour enfants, des travaux de construction de nouvelles maisons pour les personnes défavorisées. En retour, les bénévoles ont reçu l’affection du peuple lao, qui les a accueillis comme des membres de leurs familles.



Des ouvrages significatifs

C'est la 14e année que les jeunes de Hô Chi Minh-Ville vont au Laos pendant l'été du volontariat. Mais, c'est la première fois que des membres de la section de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la Police de Hô Chi Minh-Ville se joignent aux volontaires de l’Union des étudiants vietnamiens et de l’Union nationale des jeunes communistes.

Dès leur arrivée au Laos, les volontaires se sont immédiatement lancés dans les projets planifiés.

Très rapidement, une salle de lecture, une aire de jeux pour enfants et une salle informatique ont été achevées et mises en service. Des cadeaux ont également été remis aux habitants et enfants dans le besoin. Les jeunes volontaires de Hô Chi Minh-Ville ont également réparé le système de drainage, installé un lave-mains et un purificateur d'eau pour l'École de l'amitié Vietnam - Laos. Ils ont remis en état les travaux réalisés les années précédentes.

Les enseignants et les élèves de l'École de l'amitié Vietnam - Laos à Attapeu sont très heureux d'avoir un système de filtre à eau qui leur permet d’avoir de l’eau potable, offert par l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de l’antenne du ministère de l'Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh Ville.

Le secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de l’antenne du ministère de l’Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh Ville, Bùi Trong Nghia, a déclaré : "Après avoir écouté les besoins des enseignants et des étudiants, nous avons décidé d’installer un système de filtre à eau d'une capacité de 300 litres par heure coûtant 80 millions de dôngs".

"Grâce au système de filtration, non seulement les enseignants et élèves, mais toutes les personnes vivant à proximité de l'école, auront de l'eau potable qu’ils pourront boire directement", a souligné Trong Nghia.

Ils ont également fait le don de trois maisons à des familles défavorisées, deux salles informatiques équipées de 20 ordinateurs avec connexion Internet, qui seront a mis à la disposition des élèves pour l'apprentissage du vietnamien et du lao.

"L'accueil chaleureux et le soutien de l'Union provinciale des jeunes du Laos et de la police des deux provinces d'Attapeu et de Champasak nous ont réservé un accueil amical, au point que nous avions l’impression de nous sentir chez nous. Espérons que nos cadeaux apporteront un bon soutien aux habitants en général et aux jeunes en particulier dans leurs études et leurs loisirs", a déclaré le lieutenant Phan Dinh Linh, secrétaire adjoint de la section de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la Police de Hô Chi Minh-Ville.

Enseigner le vietnamien au Laos



Certains volontaires ont donné des cours de langue vietnamienne à des étudiants lao au Département de langues étrangères de l'Université de Champasak. Ils ont également fait don de livres vietnamiens aux élèves des deux écoles de l'amitié Vietnam - Laos des deux provinces.

La cheffe adjointe de l’équipe de volontaires au Laos, Thai Thi Hoài Son, a déclaré qu'en plus de participer à des activités dans des endroits difficiles, les jeunes de Hô Chi Minh-Ville ont eu l'occasion de rencontrer et d'échanger avec des Lao d’origine vietnamienne vivant dans les provinces d'Attapeu et de Champasak.

Une autre équipe de volontaires s'est rendue dans les champs pour enseigner aux habitants des techniques agricoles adaptées. Ils ont fait don de semences de légumes et de tubercules qui correspondent aux conditions du sol. Ils ont également partagé sur les nouvelles technologies agricoles visant à améliorer la qualité des produits agricoles.



Renforcer l'amitié Vietnam - Laos

Ayant participé à de nombreuses activités de bénévolat, c'est la première fois que le secrétaire adjoint de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de l'Hôpital pédiatrique de Hô Chi Minh-Ville, Hô Quôc Thành, vient offrir ses services au Laos. Son groupe était responsable des examens médicaux ainsi que de la distribution des médicaments. Ils étaient très attendus par les locaux car "c’est une seule fois par an qu’ils peuvent recevoir des consultations gratuites données par de jeunes médecins vietnamiens”, ce qui a ému ces jeunes disciples d’Esculape.

Hô Quôc Thành a été impressionne par les sourires éclatants des Lao qu'il a rencontrés, malgré les nombreuses difficultés qu’ils vivent au quotidien. "C'est une motivation pour toute l'équipe, nous aidant à nous sentir très à l’aise ce qui nous a permis d’officier, comme si nous étions dans notre pays", a-il-dit.

"J'espère que nous avons apporté un soutien aux gens en leur donnant des connaissances pour qu'ils soient plus proactifs en prenant soin d'eux-mêmes, en protégeant leur santé. Ce qui nous permet de renforcer encore l'amitié Vietnam -Laos", a déclaré Hô Quôc Thành.

Le jeune volontaire Trân Minh Dat de l’Université des sciences et technologies, relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, a été très heureux de participer aux activités. "Une fois le projet terminé, nous nous sommes dit au revoir avec la promesse de revenir dans le cadre d’un autre programme en 2024", a déclaré Dat.

Le chef d’équipe des volontaires, Truong Tân Nghiêp, a informé que tous les membres de son groupe ressentent de la sympathie à l’égard des habitants d'Attapeu et de Champasak. Il a fait savoir aussi que toutes les missions programmées ont été menées a terme durant cette campagne.

"Partout où nous allons, les habitants et les enfants sont très heureux pour l’aide que nous leur apportons et pour les cadeaux que nous leur offrons. Cela renforce encore l'amitié entre nos deux peuples", a affirmé Truong Tân Nghiêp.-CVN/VNA