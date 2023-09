Hanoi (VNA) - L’éducation est l’un des domaines de coopération les plus importants entre le Vietnam et les États-Unis, les deux parties élaborant de nombreuses politiques visant à renforcer le partenariat bilatéral dans ce domaine, basées sur la vision commune selon laquelle l’éducation est le fondement du développement national.

La cérémonie de lancement du Partenariat pour la réforme de l'enseignement supérieur à Hanoi. Photo : MoET

Selon le Département de coopération internationale du ministère de l’Éducation et de la Formation (MoET), ces dernières années, les États-Unis ont activement mis en œuvre plusieurs programmes pour soutenir le Vietnam dans l’enseignement de l’anglais et l’amélioration de la qualité de l’éducation.

En juillet 2020, les gouvernements vietnamien et américain ont signé un accord de mise en œuvre sur l’enseignement de l’anglais dans le cadre du programme Peace Corps. Le programme a été officiellement lancé en octobre 2021, dans le but d’aider les étudiants vietnamiens à développer leurs compétences en anglais pour accéder aux opportunités d’études et d’emploi.

Des volontaires du programme Peace Corps ont été envoyés dans des écoles dans des régions rurales pour former des professeurs d’anglais locaux et améliorer les performances des élèves en anglais.

Selon le MoET, ce projet est stratégiquement adapté aux priorités du Vietnam. Jusqu’à présent, neuf volontaires du programme ont été affectés à neuf lycées des districts de Hanoi. D’autres volontaires devraient arriver dans la ville en octobre pour l’année scolaire 2023-2024.

Le 21 septembre 2022, le MoET et l’Educational Testing Service (ETS) des États-Unis ont signé un protocole d’accord de coopération visant à améliorer la qualité de la formation en anglais et la capacité de test du système éducatif vietnamien.

Lors d’une réunion avec le vice-président de l’ETS, Rohit Sharma le mois dernier, le ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son, a suggéré certaines priorités de coopération dans un avenir immédiat, notamment l’envoi d’experts de l’ETS au Vietnam pour donner des conseils et partager leurs expériences dans les activités de test, fournir des documents et des informations sur l’organisation des examens et créer les conditions permettant aux experts vietnamiens de recevoir des cours de formation de l’ETS. Il a également souligné l’intérêt du Vietnam pour la transformation numérique dans ce domaine.

En outre, les universités vietnamiennes et américaines entretiennent un partenariat solide, notamment dans les domaines de la formation et de la recherche.

Actuellement, environ 50 des plus de 400 programmes d’enseignement supérieur en cours au Vietnam sont menés avec des partenaires américains, principalement aux niveaux des cycles supérieurs (655 étudiants) et post-universitaires (environ 70 étudiants). Ces programmes de liaison concernent principalement la science, la technologie, l’informatique et l’économie.

L'Université Fullbright Vietnam (FUV). Photo : FUV

Ces dernières années, le gouvernement américain a accordé au Vietnam des centaines de bourses d’études de premier cycle et de troisième cycle par l’intermédiaire de la Fondation VEF et a soutenu l’amélioration des compétences en anglais par le biais des programmes Fellowship et Fulbright. Les États-Unis ont également fourni au Vietnam un soutien pratique pour renforcer la capacité d’enseignement supérieur à travers les projets BUILT-IT et FURTHER financés par l’Agence américaine pour le développement international (USAID).

Actuellement, environ 26.000 étudiants vietnamiens font leurs études aux États-Unis, à la fois autofinancés et boursiers. Au cours des cinq dernières années, en moyenne 10 à 20 étudiants américains sont venus au Vietnam pour étudier le vietnamien et les études vietnamiennes.

L’USAID a également apporté un soutien important au secteur vietnamien de l’éducation et de la formation, avec un total de quelque 68 millions de dollars accordés à des projets au Vietnam.

En septembre 2022, le MoET et l’USAID ont signé un protocole d’accord sur la fourniture d’une aide au développement visant à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur au Vietnam, avec une aide totale de 15,4 millions de dollars à partir de 2023.

Un certain nombre d’établissements d’enseignement financés par les États-Unis ont été créés au Vietnam, dont six établissements d’enseignement général à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville, Quang Ninh, Hai Phong, Binh Duong et une université à Hô Chi Minh-Ville.

L’Université Fullbright Vietnam (FUV) a été créée en mai 2016 en tant qu’établissement d’enseignement supérieur à capitaux entièrement étrangers et à but non lucratif.

Le Vietnam s’est concentré sur la promotion de l’intégration internationale et sur l’attraction des investissements étrangers dans l’éducation dans le but d’améliorer la qualité de l’éducation et de créer une percée dans le développement des ressources humaines. Il existe donc un grand potentiel de coopération éducative entre le Vietnam et les États-Unis, contribuant à promouvoir les relations bilatérales, à renforcer les liens entre les deux peuples et à stimuler le développement durable du Vietnam. – VNA