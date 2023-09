Lors de la cérémonie de signature. Photo : VNA

Binh Phuoc (VNA) - Une nouvelle école de la chaîne des écoles Samsung Hope au Vietnam sera construite dans la province méridionale de Binh Phuoc suite à la signature d'un protocole d'accord sur sa construction le 26 septembre.Le document a été signé par le Comité populaire de la ville de Dong Xoai, province de Binh Phuoc, Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd et Korea Food for the Hungry International.Choi Joo Ho, directeur général de Samsung Vietnam, a déclaré que 2023 marque le 10e anniversaire du projet Samsung Hope School au Vietnam, qui s'est déroulé dans différentes provinces comme Bac Ninh, Thai Nguyen, Bac Giang et Lang Son, bénéficiant à plus de 5.000 enfants défavorisés.Tran Tue Hien, président du Comité populaire de Binh Phuoc, a noté que le projet démontre la responsabilité sociale de Samsung, tout en ouvrant de nouvelles opportunités de coopération à long terme entre Samsung Vietnam et Binh Phuoc.L’école sera dotée d’équipements modernes, avec des salles spécialisées, visant à faciliter le développement global des élèves. Sa construction devrait commencer plus tard cette année dans la ville de Dong Xoai.- VNA