Jakarta (VNA) – Le fondateur et président exécutif du Forum économique mondial (WEF), Klaus Schwab, a décrit le Vietnam comme un point positif de croissance économique après la pandémie de Covid-19, lors de sa rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh à Jakarta, en Indonésie, le 5 septembre.

Klaus Schwab a salué les réalisations socio-économiques du Vietnam durant ces derniers temps, en particulier l’approche globale du pays en matière de gestion macro-économique, aidant l’économie nationale à surmonter les défis de la situation régionale et mondiale actuelle.

Pour sa part, Pham Minh Chinh a félicité le WEF pour l’organisation réussie de sa réunion annuelle à Tianjin, en Chine, contribuant à affirmer sa réputation et son rôle dans la promotion du dialogue et du partenariat public-privé, et proposant des initiatives et de nouveaux modèles pour contribuer à la reprise économique mondiale.

Il a également salué la signature d’un protocole d’accord de coopération entre le Vietnam et le FEM pour 2023-2026, et s’est engagé à coordonner la mise en œuvre des six domaines de collaboration que sont l’innovation dans le secteur alimentaire, le développement des compétences en matière d’innovation et la transition verte; des grappes industrielles à zéro émission ; la réduction des déchets plastiques; le financement de la transition énergétique; la transformation numérique et la création d’un Centre pour la quatrième révolution industrielle.

Dans le contexte des problèmes de sécurité alimentaire, en particulier la crise de l’approvisionnement en riz qui a suscité l’inquiétude de nombreux pays de la région, le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam était prêt à aider d’autres pays à assurer un approvisionnement stable et à contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale.

Le Vietnam participera également davantage et contribuera activement aux initiatives et activités du forum, a-t-il déclaré, appelant à la coordination du FEM pour accueillir des activités réunissant des experts de premier plan et des décideurs économiques de la région et pour discuter de questions d’intérêt commun, notamment l’utilisation des progrès scientifiques et technologiques dans la reprise économique et la croissance à l’échelle mondiale.

A cette occasion, le président exécutif du WEF a invité le Premier ministre Pham Minh Chinh à assister au WEF Davos 2024. – VNA