L'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Tat Thanh, rencontre des élèves dans une classe de langue vietnamienne. Photo: baoquocte.vn

Sydney (VNA) – Le vietnamien se classe au troisième rang des langues les plus utilisées à la maison en Australie, autre que l'anglais, selon le dernier recensement du Bureau australien des statistiques.

Le recensement quinquennal a montré que le mandarin continue d'être la langue la plus courante autre que l'anglais avec 685.274 personnes utilisant le mandarin à la maison. Viennent ensuite l'arabe (367.159 personnes), le vietnamien (320.758 personnes) et le cantonais (295.281 personnes). Le nombre de personnes parlant vietnamien à la maison a augmenté de 43.000 par rapport à 2016.



En 2016, avec 277.400 utilisateurs à la maison, le vietnamien était la quatrième langue la plus courante en Australie (hors anglais).

Il y a actuellement 429 langues parlées en Australie, dont 183 indigènes.

En août 2021, parmi près de 25,5 millions de personnes vivant en Australie, on dénombre 334.785 personnes d'origine vietnamienne, dont 257.997 sont nées au Vietnam, se classant ainsi au 2e rang parmi ceux nés dans des pays de l'Asie du Sud-Est.



Les personnes d’origine vietnamienne sont rassemblées essentiellement dans l’État de Nouvelle Galles du Sud avec plus de 124.000 personnes, suivi par l’État de Victoria avec 121.136 personnes. - VNA