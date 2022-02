Hanoï, 17 février (VNA) - Le Vietnam poursuivra le règlement des conséquences des munitions non explosées (UXO) en temps de guerre et s'attend également à une assistance continue des partenaires internationaux dans ce travail, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une conférence le 17 février à Hanoï.

La conférence a examiné le Programme d'action national sur le règlement du problème des bombes et des mines laissées par la guerre, également appelé Programme 504, au cours de la période 2010 - 2020 et a défini les orientations pour la phase 2021 - 2025.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des responsables visitent une exposition de photos sur le traitement de munitions non explosées. Photo : VNA

Avant le programme, 6,1 millions d'hectares de terres au Vietnam étaient contaminés par des UXO, soit 18,82 % du total du pays.

De 2010 à 2020, la détection et l'élimination des UXO ont été effectuées sur 485.000 ha pour un coût total de plus de 12.614 milliards de dongs (553,3 millions de dollars), dont plus de 10.417 milliards de dongs provenant du budget national et près de 2.197 milliards de dongs de l’aide non remboursable.

En conséquence, les terres contaminées par les UXO ont été réduites à 5,6 millions d'hectares, soit 17,71% de la superficie du pays, selon le comité de pilotage national sur le règlement des conséquences des UXO et des produits chimiques toxiques d'après-guerre.

Lors de la conférence. Photo : VNA

Les projets d'aide publique au développement (APD) non remboursables financés par les gouvernements d'autres pays, dont les États-Unis, le Japon, la République de Corée, l'Australie et la Norvège, et des organisations internationales telles que MAG, NPA, Golden West, SODI, et Peace Tree, ont également apporté des avantages pratiques pour la population et contribué de manière substantielle au développement social au Vietnam.

S'adressant à l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh, aussi chef du Comité d'Etat de pilotage du Programme 504, a déclaré que les UXO en temps de guerre constituent une menace quotidienne pour les personnes et également un obstacle au développement socio-économique, citant des statistiques préliminaires montrant que depuis 1975, l'héritage meurtrier des guerres a tué plus de 40.000 personnes et blessé 60.000 autres.

Compte tenu de cela, le Vietnam a pris des mesures actives pour régler les conséquences de la guerre, y compris les UXO, au cours des dernières années, a-t-il déclaré, notant que le programme 504 est important pour le développement socio-économique ainsi que la stabilisation de la vie des gens.

Plus de 5.000 victimes d'UXO et autres personnes touchées ont reçu une assistance en matière de soins de santé, de formation professionnelle et de moyens de subsistance. En outre, des centaines de milliers de personnes, en particulier celles des zones fortement polluées par les UXO, ont eu accès à des méthodes de prévention des accidents d’UXO. Notamment, le nombre d'accidents d’UXO a été considérablement réduit, de nombreuses localités étant déjà exemptes de tels incidents depuis de nombreuses années.

Le Vietnam poursuivra son action contre les mines et restera un partenaire de confiance, un membre actif et responsable de la communauté internationale, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, appelant les autres gouvernements, ambassadeurs, organisations internationales et sponsors à poursuivre leur soutien pour aider le Vietnam à se débarrasser des répercussions d’UXO.

Il a également appelé à des efforts conjoints pour prévenir les guerres et les conflits armés afin que tous les peuples du monde ne souffrent plus.- VNA