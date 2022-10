Séoul (VNA) - Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyên Van Hung a rencontré mardi 18 octobre à Séoul, en République de Corée, le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyên Van Hung (à gauche) et le président du CIO Thomas Bach. Photo : VNA

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyên Van Hung (à gauche) et le président du CIO Thomas Bach. Photo : VNA

La rencontre a eu lieu dans le cadre de la 26e Assemblée générale de l’Association des Comités nationaux olympiques (ACNO).

Appréciant hautement les efforts du Vietnam pour développer les sports dans le pays, Thomas Bach a exprimé son espoir que le gouvernement vietnamien accordera plus d’attention et d’investissement dans le renforcement des sports, notamment olympiques, afin que le pays puisse obtenir une plus grande stature dans les arènes sportives continentales et internationales.

Il a affirmé l’attention du CIO pour le Vietnam et exprimé son souhait d’avoir une discussion approfondie avec le ministre Nguyên Van Hung pour se renseigner davantage sur les sports dans le pays afin de fournir une assistance appropriée.

Pour sa part, le ministre Nguyên Van Hung a déclaré que le gouvernement vietnamien prête toujours attention au développement des sports.

Il a ajouté que l’Assemblée nationale du Vietnam a adopté La Loi modifiée sur l’éducation physique et les sports en 2018, qui constitue un cadre juridique solide pour le développement des sports dans le pays.

Le ministre Nguyên Van Hung travaille avec le directeur du département des relations du CIO avec les comités nationaux olympiques, James Macleod. Photo: VNA



Lors d’une séance de travail avec le directeur du département des relations du CIO avec les comités nationaux olympiques, James Macleod, le ministre Nguyên Van Hung a indiqué qu’en tant que membre responsable, le Vietnam a pleinement participé aux activités du CIO telles que l’envoi d’athlètes aux Jeux olympiques et la coopération avec des organisations pour promouvoir le mouvement olympique dans le pays.

En particulier, grâce à un plus grand soutien aux femmes pour la pratique des sports, nombre d’athlètes féminines des sports olympiques ont obtenu de hauts résultats lors de tournois régionaux et continentaux, a-t-il poursuivi.

Le responsable a proposé au CIO d’augmenter les cours de formation pour les athlètes de sports olympiques tels que le football, la natation, le tir et l’haltérophilie, que le Vietnam souhaite encourager. Il a également appelé le CIO à réaliser le plus rapidement possible un projet de construction du siège du Comité national olympique du Vietnam.

James Macleod a déclaré que le CIO est ravi des succès du Vietnam, en particulier dans le développement des sports avec l’engagement des femmes, ce qui est significatif non seulement pour les sports mais aussi pour la société.

Il a souligné que le CIO est toujours prêt à travailler avec le Vietnam sur les dossiers évoqués par le ministre Nguyên Van Hung, notant qu’en dehors de l’organisation de cours de formation, de la fourniture d’une assistance technique et de l’octroi de bourses aux talents sportifs, il reste de nombreux domaines dans lesquels les deux parties peuvent coopérer. – VNA