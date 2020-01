Nguyen Van Binh, président de la Commission économique du Comité central du Parti (droite) et Adam Boehler , directeur exécutif de la DFC. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Nguyen Van Binh, président de la Commission économique du Comité central du Parti a reçu mercredi à Hanoï Adam Boehler, directeur exécutif de la Société de financement du développement international des États-Unis (DFC).

Nguyen Van Binh a affirmé que le Vietnam soutenait et facilitait toujours l'investissement des entreprises américaines, et les activités de la DFC en particulier.



Appréciant son rôle dans la politique étrangère des États-Unis, il a demandé à la DFC d'élargir la liste des projets au Vietnam, notamment dans les secteurs où le pays a des besoins comme l'énergie, les infrastructures, la santé, l'aviation et la finance.



Nguyen Van Binh a exprimé sa conviction que la DFC servirait de passerelle pour fournir des informations sur les opportunités et potentiels d'investissement au Vietnam aux entreprises et fonds d'investissement américains, et que le soutien de la DFC serait un catalyseur pour une vague d'investissement plus forte des États-Unis au Vietnam dans les temps à venir.



Pour sa part, le chef de la DFC a déclaré que la partie américaine chercherait des opportunités d'investissement au Vietnam dans le secteur économique privé, notamment dans l'énergie et les infrastructures, contribuant ainsi à garantir la sécurité énergétique et à soutenir les grands projets d'infrastructures du pays. -VNA