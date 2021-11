Des armes légères et de petit calibre collectées et triées en vue de leur destruction dans une installation en Serbie. Photo: Nations Unies

New York (VNA) - Le 22 novembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) a tenu un débat consacré à l’incidence du détournement et du trafic d’armes sur la paix et la sécurité.

Lors de l'événement, l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a déclaré qu’il fallait garder à l’esprit trois aspects dans le cadre de la lutte contre les armes illicites. Il a d’abord mis l’accent sur la nécessité de respecter le droit international et la Charte des Nations Unies, dont le droit international humanitaire (DIH), les traités internationaux et les résolutions du Conseil de sécurité. « Cela permettrait d’éviter des conflits et de nombreuses victimes civiles », a-t-il expliqué.

Ensuite, le représentant vietnamien a invité le CSNU à s’assurer que les mesures de lutte contre le trafic illicite d’armes ne viennent pas affecter la capacité des États à assurer leur sécurité et la stabilité dans des contextes post-conflits. Il a jugé que la question de la lutte contre les armes illicites exigeait une approche holistique. C’est pourquoi, tout en rappelant que la responsabilité première de la résolution de ce problème incombe aux États Membres, le représentant a jugé indispensable que les efforts nationaux soient appuyés et complétés par des cadres de coopération et d’assistance bilatéraux, multilatéraux, régionaux et mondiaux.

À cet égard, le Vietnam considère que le Programme d’action des Nations Unies sur les armes légères et l’Instrument de traçage fournissent des pistes stratégiques pour avancer au niveaux national et régional.-VNA