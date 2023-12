Hanoi (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a affirmé jeudi 14 décembre à Hanoi au sous-ministre des Affaires mondiales Canada, David Morrison, que le Vietnam souhaitait promouvoir son partenariat intégral avec le Canada de manière fiable, efficace et substantielle vers une nouvelle hauteur.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (à droite) et le sous-ministre des Affaires mondiales Canada, David Morrison, à Hanoi, le 14 décembre. Photo : VNA



Le chef de la diplomatie vietnamienne a passé en revue les réalisations impressionnantes que les deux pays ont obtenues après 50 ans d’établissement de relations diplomatiques (1973-2023), soulignant que les contacts réguliers et les bons sentiments entre leurs dirigeants étaient à la base du développement positif des relations bilatérales à l’avenir.



Il a exhorté les deux parties à renforcer leur échange de délégations de haut niveau en 2024, de continuer à promouvoir leur coopération multiforme et les mécanismes de coopération existants tels que la Consultation politique, le Comité économique mixte Vietnam-Canada et le Dialogue sur la politique de défense, ainsi qu’à élargir la coopération dans les domaines de la santé, de la transition énergétique, des technologies propres, de la coopération décentralisée.



A cette occasion, le ministre Bui Thanh Son a envoyé son invitation à la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly et à la ministre canadienne de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique Mary Ng à effectuer une visite au Vietnam.



Le vice-ministre des Affaires étrangères et le sous-ministre des Affaires mondiales Canada, David Morrison coprésident la consultation politique bilatérale, à Hanoi, le 14 décembre. Photo: baoquocte.vn

Le responsable a affirmé que la Stratégie indo-pacifique du Canada est une stratégie majeure, démontrant clairement que les priorités de la politique étrangère du Canada se situent dans la région Asie-Pacifique, dans laquelle le Canada considère le Vietnam comme l’un des principaux partenaires, le pont du Canada vers la région.



Il s’est mis d’accord avec les propositions du ministre Bui Thanh Son et s’est engagé à continuer de soutenir le Vietnam dans de nombreux domaines, notamment la réponse aux changements climatiques, l’énergie propre et la coopération en matière de maintien de la paix des Nations Unies et la coopération agricole.



Il a remercié le Vietnam pour son soutien au Canada au sein de l’ASEAN et des mécanismes régionaux, notamment dans le processus d’élévation des relations Canada-ASEAN au niveau de partenariat stratégique; et a convenu de continuer de se coordonner étroitement dans les forums internationaux et régionaux tels que les Nations Unies, l’APEC, l’ASEAN, le CPTPP et la Francophonie.



Lors de la consultation politique bilatérale, les deux parties ont examiné l’évolution des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment la politique, la diplomatie, l’économie et la commerce, la coopération au développement, la défense et la sécurité nationale, l’éducation et la formation. – VNA