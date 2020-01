Une délégation du ministère de la Santé examine les deux patients infectés par nCov à l'hôpital Cho Ray (Source: VNA)

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Deux Chinois sont isolés à l'hôpital Cho Ray de Ho Chi Minh-Ville après avoir été testés positifs au nouveau coronavirus (nCoV) qui a provoqué une épidémie de pneumonie aiguë dans la ville de Wuhan, en Chine.

Ce sont les premiers cas infectés par le virus jamais confirmés par le Vietnam depuis la propagation de la maladie depuis la ville de Wuhan en Chine en décembre dernier.

Li Ding, 66 ans, s'est rendue à Hanoï depuis Wuhan le 13 janvier, avant de se rendre dans la ville de Nha Trang, province centrale de Khanh Hoa, a déclaré le docteur Nguyen Ngoc Sang du Département des maladies tropicales de l'hôpital Cho Ray.

Son fils Li Zichao, 28 ans, qui vit dans la province de Long An (delta du Mékong), est allé lui rendre visite à Nha Trang. Tous deux se sont ensuite rendus à Ho Chi Minh-Ville et à Long An, a déclaré M. Sang.

Le père a eu de la fièvre le 17 janvier, tandis que le fils avait des symptômes similaires le 20 janvier. Tous deux ont été admis à l'hôpital Cho Ray le 22 janvier au soir.

Leur fièvre a diminué après avoir reçu un traitement et ils sont désormais en mesure de consommer de la nourriture et des boissons.

Le vice-ministre de la Santé Nguyen Truong Son, venu à l'hôpital Cho Ray pour inspecter les cas, a déclaré que les deux patients ont voyagé à travers différents endroits et rencontré de nombreuses personnes dans le pays, il y a donc un risque qu'ils auraient pu propager la maladie.

M. Son a demandé au bureau du ministère de la Santé d'informer les provinces où les patients étaient venus et les postes frontaliers où ils étaient passés. Le ministère enverra des documents urgents aux autorités des aéroports de Da Nang et Cam Ranh, leur demandant de resserrer le contrôle des touristes chinois, a-t-il ajouté.

Une épidémie de pneumonie, causée par une nouvelle souche de la famille des coronavirus à l'origine du SRAS et du MERS, est apparue pour la première fois dans la ville de Wuhan, en Chine, en décembre dernier.

La maladie s'est propagée à de nombreux autres pays et territoires. La Commission nationale de la santé de la Chine a confirmé 541 cas d'infection dont 17 décès au 23 janvier.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé que le nouveau coronavirus pouvait être contagieux entre humains.

Le ministère vietnamien de la Santé a averti les gens de garder leurs distances avec les personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës et de porter un masque lorsqu'ils leur parlent. Des équipements pour surveiller la température corporelle des passagers à l'arrivée ont été installés dans les aéroports de Hanoi, Ho Chi Minh-Ville, Da Nang et Cam Ranh, dans le centre du Vietnam. -VNA