Panorama de la conférence organisée le 19 octobre à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam est l'un des pays ayant un taux élevé de participation des femmes aux opérations de maintien de la paix, soit 16%, et s'efforce de le porter à 20% d'ici 2025, selon le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên, vice-ministre de la Défense.

Une conférence a été organisée le 19 octobre à Hanoï pour faire le bilan du déploiement de l'équipe du génie N°1 et de l'hôpital de campagne N°4 de niveau 2 à la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abiyé (FISNUA) et à la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), respectivement.

Lors de l’événement, le vice-ministre Hoang Xuan Chiên a félicité ces deux unités pour avoir accompli avec succès leurs tâches.

Il a affirmé l’engagement du Vietnam à maintenir ses forces du génie, de l'hôpital de campagne de niveau 2 ainsi que ses officiers dans les missions, souhaitant continuer de recevoir le soutien des Nations Unies, des amis et de la communauté internationale, pour aider le pays à élargir ses forces dans les zones lorsque l'ONU et ses missions l'exigent.

Selon le colonel Pham Manh Thang, directeur du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, pendant leur mandat, l'équipe du génie N°1 et l'hôpital de campagne N°4 de niveau 2 avaient bien accompli les tâches assignées et avaient été hautement appréciées par les dirigeants de la FISNUA et de la MINUSS avec plusieurs satisfecit.

Remise de satisfecit à des membres des deux unités. Photo: VNA



À cette occasion, les collectifs et de nombreux membres de ces deux unités ont reçu des satisfecit du ministre de la Défense et de l'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam pour leurs réalisations exceptionnelles dans la mise en œuvre des tâches assignées lors des opérations de maintien de la paix de l’ONU. -VNA