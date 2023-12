Les déléguées à la 114ème session du Conseil de l'OIM à Genève, en Suisse. Photo: VNA

Genève (VNA) - Le Vietnam apprécie grandement le rôle moteur de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans la résolution des problèmes migratoires, a déclaré l'ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai, cheffe de la Mission de représentation permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève, lors de la 114ème session du Conseil de l'OIM.

Le Vietnam met activement en œuvre des politiques et des mesures dans le cadre du Plan national de mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (Global Compact for Migration-GCM), tout en remerciant l'OIM pour le soutien au Vietnam dans la mise en œuvre de ce Pacte.

L'ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai a également partagé ses préoccupations concernant la traite des êtres humains et la migration illégale, en particulier les risques liés à la fraude en ligne.

Elle a appelé l'OIM et d'autres pays à continuer à maintenir une approche ouverte et multilatérale de la migration, en promouvant le rôle central et de premier plan de l'OIM ; ainsi qu’à examiner les défis émergents en matière de migration et à identifier clairement les mesures prioritaires dans les temps à venir pour promouvoir la bonne mise en œuvre du GCM à l'échelle mondiale.

Les représentants des pays membres de l'OIM ont salué le rôle important de l'OIM dans la réponse aux défis migratoires, des réformes proactives de l'OIM visant à améliorer l'efficacité de ses activités.

Ils ont partagé leurs préoccupations concernant l'impact du changement climatique sur la migration, soulignant à l'unanimité la nécessité de renforcer la coopération pour promouvoir une migration sûre et ordonnée, associée aux objectifs de développement durable, garantissant la mise en œuvre efficace du GCM. -VNA