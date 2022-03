Trân Bao Toàn (numéro 4), auteur de l’unique but vietnamien en finale du Championnat d’Asie du Sud-Est de football U23, le 26 février au Cambodge. Photo : CTV/CVN

Hanoï (VNA) - Grâce à une victoire face à la Thaïlande en finale le 26 février, le Onze national U23 a remporté son premier titre de champion d’Asie du Sud-Est de son histoire. Le football vietnamien est ainsi détenteur de tous les titres au niveau régional.L’équipe du Vietnam de football des moins de 23 ans (U23) a réalisé un parcours incroyable pour devenir le nouveau roi de l’Asie du Sud-Est. En plus des adversaires sur le terrain, elle a dû batailler avec un autre ennemi, le COVID-19, qui a infecté la quasi-totalité de ses joueurs pendant la compétition. Malgré cela, les nouveaux appelés par l’entraîneur Dinh Thê Nam ont trouvé les ressources nécessaires pour remporter cette édition 2022.Dix footballeurs en renfortParmi les 27 footballeurs du Onze national U23, pas moins de 23 ont contracté le COVID-19 ! Le staff a donc dû appeler dix autres en renfort - le nombre maximum autorisé par la Fédération de football de l’Asie du Sud-Est (AFF) pour remplacer les footballeurs infectés.Lors du match contre la Thaïlande en phase de groupes, le coach Dinh Thê Nam a dû utiliser six nouveaux joueurs qui venaient d’arriver au Cambodge après huit heures de voiture et seulement une courte séance d’entraînement.Avant le match contre le Timor-Leste, le Onze national U23 ne comptait que… neuf footballeurs en état de jouer. L’entraîneur a dû annuler les séances d’entraînement pour éviter la contamination.Les quatre derniers footballeurs appelés en renfort ont dû aussi entrer immédiatement sur le terrain, sans avoir le temps de s’entraîner avec leurs nouveaux coéquipiers. À la mi-temps entre le Vietnam et le Timor-Leste, l’équipe de Dinh Thê Nam ne pouvait compter que sur deux remplaçants, forçant le sélectionneur à faire des choix pour le moins originaux, comme garder le gardien de but Trân Liêm Diêu évoluer au poste d’attaquant tout au long de la partie.Un parcours sans fauteEn dépit de ces difficultés immenses, le Onze national U23 a réalisé un parcours sans faute avec quatre victoires en autant de rencontres, neuf buts marqués et aucun encaissé. Jamais une sélection nationale (cadets, juniors ou espoirs, hommes et femmes confondus) n’avait réussi pareil résultat.En phase de groupes, le Vietnam a écrasé Singapour 7-0 et a battu la Thaïlande sur le score de 1 but à 0. En demi-finale, il a gagné aux tirs au but contre le Timor-Leste après un match nul de 0-0 pendant le temps réglementaire. En finale contre la Thaïlande, l’équipe a su garder sa cage inviolée tout en obtenant un but de la tête signé Trân Bao Toàn (45e 1)."Je dédie mon but à mes coéquipiers qui sont actuellement malades au COVID-19, ainsi qu’à tous les fans qui nous ont soutenus", a déclaré le héros du match Bao Toàn. Et de continuer : "C’est un sentiment indescriptible ici ce soir. Je tiens à remercier les supporters, la Fédération vietnamienne de football (VFF) ainsi que les Vietnamiens au Cambodge qui nous ont énormément aidés".Avec le trophée du Championnat d’Asie du Sud-Est des moins de 23 ans, le football vietnamien possède désormais tous les titres dans cette arène régionale.Avant la finale, seule la Thaïlande possédait tous les trophées de la région comme la Coupe de l’AFF (sélection nationale), Championnats d’Asie du Sud-Est U16, U19, U23 et médaille d’or des Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games). Le Vietnam, quant à lui, a remporté plusieurs Coupes de l’AFF, des Championnats d’Asie du Sud-Est U16 (en 2006, 2010 et 2017), U19 (en 2007) et des SEA Games.Les équipes junior du Vietnam ont fait de grands progrès ces dernières années, mais elles n’avaient jusque-là jamais remporté le Championnat d’Asie du Sud-Est U23 (auparavant le tournoi U22), aussi parce que ce tournoi avait été interrompu pendant une longue période. Avant l’édition 2022, les compétitions des moins de 23 ans n’avaient été organisées que deux fois. La première avait eu lieu en 2005 en Thaïlande. Le pays hôte avait alors été sacré champion après avoir battu Singapour 3-0 en finale. À la deuxième édition, en 2019, l’Indonésie avait été couronnée en battant la Thaïlande 2-1 en finale.Félicitations des dirigeantsLe président de la République Nguyên Xuân Phuc et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont adressé leurs félicitations au Onze national U23."Bien que de nombreux joueurs aient contracté le COVID-19 et que beaucoup d’entre eux soient des nouveaux arrivants dans l’équipe, ils ont tous fait preuve de courage et de volonté pour se battre comme de braves guerriers", a déclaré le chef de l’État dans son message, ajoutant qu’ils méritaient la victoire.Il a demandé à la VFF de continuer à développer les jeunes générations de joueurs, aidant ainsi le Vietnam à acquérir une position plus élevée sur la scène internationale.Dans son message, le Premier ministre Pham Minh Chinh a qualifié cette victoire de "digne de fierté". Les joueurs ont été confrontés à de nombreux défis dus à l’épidémie de COVID-19 pendant le tournoi, a-t-il noté, soulignant qu’avec le courage et la bravoure des Vietnamiens et l’esprit des "guerriers de l’étoile d’or", les joueurs et les entraîneurs ont surmonté tout cela pour apporter joie et fierté à leur Patrie."La victoire offre de l’espoir au football vietnamien", a poursuivi le chef du gouvernement qui lui a souhaité de plus grandes victoires dans les temps à venir. - CVN/VNA