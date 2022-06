Paris, 11 juin (VNA) - Dans l’ambition de renforcer la coopération avec les localités françaises après l'épidémie du Covid-19, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a effectué, les 9 et 10 juin, une visite de travail en région Auvergne-Rhône-Alpes.

M. Philippe Meunier, Vice-Président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes accueille l'Ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang. Photo : VNA

À Lyon, il a eu des séances de travail avec le Vice-Président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, Philippe Meunier, le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, Philippe Valentin, et le Président la métropole lyonnaise Bruno Bernard.

Recevant l'ambassadeur Dinh Toàn Thang, le vice-président du Conseil régional, Philippe Meunier, a hautement apprécié les relations de coopération entre l'ancienne région Rhône-Alpes, aujourd'hui région Auvergne-Rhône-Alpes, et un certain nombre de localités au Vietnam. Il estime que ces relations sont très diverses et riches, dont notamment les modèles de coopération entre la ville de Lyon et Dông Nai et Hô Chi Minh Ville dans les domaines de l'urbanisme, de l'éclairage public, de la santé, de l’éducation et de la formation. Récemment, des projets de coopération se sont concentrés sur l'éclairage de certains sites de renom à Hô Chi Minh-Ville comme les Musées de Hô Chi Minh, et des Beaux-Arts, le Comité populaire, le Théâtre municipale et la Poste.

Prise de photo de souvenirs avec les dirigeants d’Air Liquide. Photo : VNA

En matière d'éducation, la région Auvergne-Rhône-Alpes consacre chaque année un budget à des activités de coopération universitaire avec le Vietnam, participant notamment à un projet de formation conjointe de master 2 entre l'Institut international pour la Francophonie relevant de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’Accadémie Diplomatique du Vietnam (DAV), ainsi que le soutien de projets humanitaires aux centres d’appui des personnes handicapés à Hô Chi Minh, au Collège professionnel Sonadezi à Dông Nai.

Un des premiers pôles industriels pharmaceutiques et environnementals de France et dotée d'un écosystème pour l'industrie médicale et pharmaceutique, la région Auvergne-Rhône-Alpes a sa volonté d'élargir la coopération avec les localités vietnamiennes dans les domaines de la médecine et de la pharmacie, le developpement des infrastructures vertes et respectueuses de l'environnement, l'énergie, ainsi que la coopération dans le cadre de la Francophonie. À cette occasion, le vice-président du Conseil régional a appelé les localités vietnamiennes à adhérer à l'Association internationale des régions francophones (AIRF) et les a invitées à participer à Pollutech 2023, le premier salon international européen sur le thème de l'environnement.

Les dirigeants du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes travaillent avec la délégation de l'Ambassade du Vietnam en France au siège régional. Photo : VNA

Selon M. Philippe Meunier, la visite de travail de l'ambassadeur du Vietnam est "très importante" car c'est une opportunité pour les deux parties de “retisser ces liens et pour développer des échanges culturels et économique notamment grâce à la francophonie". "Donc, cette visite est très importante pour nous, pour justement recréer ces courants d’échanges à travers la francophonie pour le bien être de population respective", a t-il insisté.

Lors de la réunion à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon (CCI Lyon), M. Philippe Valentin, Président de la CCI Lyon, a souligné que de nombreuses entreprises régionales s’introduisent au Vietnam, dont la société Thuasne spécialisée dans la production d'équipements médicaux, ou Boehringer Ingelheim en santé vétérinaire. Il a affirmé sa volonté de renforcer la coopération dans les domaines avantageux des entreprises lyonnaises et dont les partenaires vietnamiens ont besoin.

M. Philippe Valentin, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon s'est également félicité de la rencontre avec l'Ambassadeur Dinh Toan Thang et a indiqué que les deux parties avaient discuté de questions pratiques, telles que l'échange de délégations à la fin du mois de septembre et d'apprendre plus sur les besoins des entreprises de la région, notamment dans les domaine du commerce et de la haute technologie, ainsi que d'autres domaines d'intérêt mutuel entre les entreprises vietnamiennes et françaises.

M. Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon, lors de son entretien avec l'Ambassadeur Dinh Toàn Thang, a évoqué les projets de coopération en matière d'urbanisme à la réponse des nouveaux enjeux du changement climatique. Il a partagé d'expériences sur le développement touristique post-Covid, associées à la transformation du mode de voygage, au renforcement des mesures de sécurité sanitaire.

Au cours des entretiens, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a affirmé la nécessité du renforcement de la coopération entre le Vietnam et la France, une relation "gagnant-gagnant". Il a invité les partenaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes à participer aux 12èmes Assises de la coopération décentralisée franco-vietnmienne qui se tiendra à Hanoï début décembre 2022, ainsi que des activités en l’honneur du cinquantenaire des relations diplomatiques entre les deux pays en 2023.



Visite des entreprises locales



Durant sa tournée à Lyon, l'ambassadeur Dinh Toan Thang a visité et travaillé avec un certain nombre d'entreprises locales qui ont des programmes et des projets en coopération avec le Vietnam, telles que le Musée Confluence et le groupe pharmaceutique BioMérieux, AirLiquide, Laboratoire Aguetta, Sanofi.

Le musée des Confluences est un musée d'histoire naturelle, d'anthropologie, des sociétés et des civilisations. Il se caractérise d’abord par son nom et sa forme architecturale. Le terme de confluences désigne, en premier lieu, un emplacement géographique exceptionnel entre les eaux du Rhône et de la Saône. Il attire quelque 700.000 visiteurs chaque année. Le musée a coopéré avec Hô Chi Minh-Ville et l'Université des sciences sociales et humaines de la ville sur le travail du musée. En septembre, une délégation du Musée des Confluences viendra à Hô-Chi-Minh-Ville pour mettre en œuvre un projet d'appui à la construction de modèles de narration historique pour changer les approches culturelles des gens et accroître l'attractivité du musée.

L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang visite le musée des Confluences. Photo : VNA

Le Groupe BioMérieux est une entreprise familiale avec une longue tradition dans la recherche et le développement de vaccins. BioMérieux met actuellement en œuvre quatre activités majeures dont la recherche diagnostique, la recherche alimentaire, la fabrication de produits biologiques et les solutions d'aide au traitement. Le Groupe a ouvert deux agences au Vietnam depuis 2012 et renforce actuellement sa coopération avec le Vietnam dans le domaine de la formation et de la construction de sources de données.

Sanofi est un nom très connu au Vietnam. Ce groupe occupe actuellement la 1ere position sur le marché domestique, en matière de produits pharmaceutiques et de vaccins. Avec plus de 50 ans de présence au Vietnam, Sanofi compte actuellement environ 1.400 employés dans tout le pays, est le seul groupe multinational pharmaceutique ayant trois usines au Vietnam. Depuis de nombreuses années, Sanofi-Pasteur Vietnam participe au Programme National Elargi de Vaccination, contribuant à réduire significativement l'incidence de certaines maladies infectieuses courantes chez l'enfant comme la rougeole. , la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la typhoïde.

Le groupe Air Liquide est, quant à lui, également présent au Vietnam depuis plus de 20 ans, principalement dans le domaine du gaz industriel et avec son partenaire de PetroVietnam (PVN). Le 2 novembre 2018, dans le cadre de la visite au Vietnam du Premier ministre français Edouard Philippe, Air Liquide et la Compagnie de rafinerie petrochimique Binh Son (BSR) avait signé un Memorandum d’entente (MOU) en présence des Premiers ministres vietnamien et français. Actuellement, le groupe Air Liquide travaille avec PVN et BSR pour concrétiser ce MOU ci-dessus.

Évaluant les résultats de sa visite de travail dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a insisté l’importance de cette visite qui vise à poursuivre et promouvoir les relations économiques, commerciales et culturelles ainsi que les échanges entre les deux pays Vietnam et France.

La ville de Lyon et ses environs abritent de nombreux partenaires ayant une longue tradition de coopération avec le Vietnam, non seulement entre les localités, mais aussi les entreprises et les communautés.

Au cours de cette visite, les deux parties ont eu des échanges fructueux sur le potentiel de développement de la coopération entre la métropole lyonnaise, la région Auvergne-Rhône-Alpes et les partenaires vietnamiens à l'avenir.

“Nous souhaitons voir se développer les relations de coopération bilatérale, en particulier dans les domaines de l'industrie, de la pharmacie, de l'éducation et de la formation. J'espère également que la coopération entre les localités sera promue à l'occasion des prochaines assises décentralisées qui aura lieu début décembre à Hanoï. Les partenaires français se réjouissent également de participer aux activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et le 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique Vietnam-France en 2023. - VNA