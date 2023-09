L’ancienne ville de Hoi An nommée «Première destination culturelle d'Asie 2023». Photo: hoianheritage.net

Hanoï (VNA) – La soirée de gala des World Travel Awards (WTA) 2023 pour l'Asie et l'Océanie s'est tenue le 6 septembre à Hô Chi Minh-Ville. Cette année, le Vietnam a remporté de nombreux prix prestigieux dans 45 catégories pour l'Asie.Au niveau national, le Vietnam a été honoré en tant que « Asia’s Leading Destination 2023 » (Première destination d'Asie 2023) et « Asia's Leading Nature Destination 2023 » (Première destination nature d'Asie 2023).Il s’agissait de la cinquième fois que le Vietnam s’est vu décerner le titre « Asia’s Leading Destination » et de la deuxième fois consécutive pour le titre « Asia's Leading Nature Destination ».La capitale Hanoï a été nommée « Asia’s Leading City Destination 2023 » (Meilleure ville de destination d’Asie 2023) et « Asia’s Leading City Break Destination 2023 » (Meilleure ville pour les courts séjours en Asie).