Les sportifs vietnamiens primés au Championnat de taekwondo de l'ASEAN. Photo: VNA





Hanoi (VNA) - Les artistes des arts martiaux vietnamiens ont remporté 72 médailles lors du Championnat de taekwondo de l’ASEAN qui se déroulent du 2 au 6 mai dans la ville de Pasay, aux Philippines.

Dans les épreuves de taekwondo poomsae (performances), le Vietnam a remporté six médailles d'or, six d'argent et 16 de bronze. Dans le kyorugi (combat), le Vietnam a décroché 12 médailles d'or, 10 d'argent et 22 de bronzes.

Le Championnat de taekwondo de l’ASEAN attire des sportifs venus de Malaisie, du Cambodge, du Myanmar, du Timor-Leste, du Brunei, de Singapour et du Vietnam.

Le Vietnam a envoyé 154 athlètes à ce tournoi qui concourent dans trois divisions: senior, junior et cadet.

Cet événement prépare les équipes en vue de la préparation des 30es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 30), qui se dérouleront aux Philippines cette année. - VNA