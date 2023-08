Hanoi (VNA) - Le Vietnam a reçu plus de 677 millions de dollars d’aides d’organisations non gouvernementales (ONG) étrangères au cours de la période 2020-2022, a-t-on appris lors d’une conférence co-organisée mercredi 23 août à Hanoi par la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti et de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO).

Vue de la conférence de mobilisation des aides non gouvernementales étrangères en 2023, dans la province de Khanh Hoa. Photo : VNA

Jusqu’à la fin 2022, 388 ONG opéraient au Vietnam. Leurs aides se sont concentrées notamment sur le développement socio-économique, le domaine des ressources naturelles et de l’environnement, les soins de santéLes activités des ONG étrangères ont contribué à renforcer la compréhension internationale du pays, des hommes et des politiques vietnamiennes, à lutter contre les allégations erronées sur le Vietnam concernant les questions de démocratie, de droits de l’homme, d’ethnicité et de religion.S’exprimant lors de l’événement, la vice-présidente de la commission, Nguyên Thi Hoàng Vân, a déclaré que le Parti et l’État attachaient une grande importance à la participation des organisations populaires au travail de diplomatie populaire.Dans un avenir proche, la commission proposera au Secrétariat du Comité central du Parti de revoir la mise en œuvre depuis 10 ans d’une conclusion sur les affaires non gouvernementales étrangères, a-t-elle fait savoir.Le Parti et l’État préconisent d’encourager et de faciliter les activités non gouvernementales étrangères pour mobiliser les synergies, tirer parti des ressources internationales pour l’œuvre d’édification et de développement nationaux, a indiqué la responsable.Les participants ont également discuté des activités actuelles des ONG au Vietnam et de leur coopération avec les organisations de masse au niveau central. – VNA