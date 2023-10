Rome, 13 octobre (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a rencontré le président du Conseil régional des Pouilles, Cera Napoleone, et les maires des villes de Bari, Brindisi et Lecce, dans le cadre du programme Vietnam-Italie 2023 à Pouilles du 11 au 12 octobre.

Photo : VNA

Les hôtes ont déclaré que les Pouilles donnaient la priorité à l'innovation dans les domaines de l'aviation, de l'automatisation, de l'ingénierie mécanique, des énergies renouvelables et de l'économie maritime.Sur la base des intérêts partagés et des avantages complémentaires dans les secteurs économiques, Duong Hai Hung espère que les autorités et les entreprises des deux parties renforceront davantage leur coopération spécifique.Lors d'un séminaire sur la sensibilisation à la mer et à la vision bleue des Pouilles d'ici 2030, l'ambassadeur vietnamien a souligné les domaines potentiels de l'économie maritime du Vietnam, notamment son emplacement stratégique sur les routes maritimes internationales, ses vastes zones de pêche, ses ressources biologiques marines abondantes et diverses, ses minéraux, du pétrole et du gaz et de riches ressources touristiques maritimes.Il a déclaré que le Vietnam soutenait les efforts conjoints visant à développer une économie océanique durable et résiliente au changement climatique à travers des activités de coopération spécifiques avec des partenaires, en particulier l'Italie, un pays doté d'un long littoral et d'un potentiel et d'atouts substantiels dans l'économie maritime, y compris les Pouilles.Duong Hai Hung a également souligné les domaines dans lesquels le Vietnam, la région des Pouilles et l'Italie en général, pourraient travailler ensemble, notamment l'exploration pétrolière et gazière durable, l'énergie éolienne offshore, l'aquaculture et la pêche, le tourisme marin, la gestion maritime, la conservation de la biodiversité et la protection de l'environnement marin, entre autres.Le séminaire s'est déroulé en marge du Salon nautique des Pouilles, du 11 au 15 octobre, qui rassemble des entreprises et des départements de l'industrie maritime et de la construction navale, de la pêche, du tourisme maritime, des sports nautiques et de la formation maritime d'Italie, des Pouilles et de pays étrangers.A cette occasion, Duong Hai Hung a présenté une collection de cinq films vietnamiens dans la région des Pouilles pour renforcer les échanges culturels entre les deux parties. Il a également eu une réunion et une présentation sur le Vietnam avec des représentants d'intellectuels et d'entreprises membres du Club Rotary de la région. - VNA