La délégation vietnamienne lors d'une réunion. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - Le Vietnam a activement présenté des idées sur la coopération économique entre l'ASEAN et des partenaires lors de réunions qui ont eu lieu le 21 août à Semarang, en Indonésie, dans le cadre de la 55e réunion des ministres de l’Economie de l’ASEAN (AEM 55).

Il s’agissait de réunions de consultation au niveau ministériel entre l’ASEAN et les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde et l'Asie de l'Est et d’une réunion ministérielle du Partenariat économique régional global (RCEP).

Lors des réunion, le Vietnam a proposé la consolidation des chaînes d'approvisionnement régionales et le développement économique durable.

Lors de la réunion de consultation entre les ministres de l'Economie de l'ASEAN et le représentant au commerce des États-Unis, les participants ont adopté des plans de travail pour la période 2023-2024, en mettant l'accent sur les domaines de l'économie numérique, du développement des entreprises micro, petites et moyennes (MPME), du travail et de l'environnement...



S'agissant de la coopération entre l'ASEAN et la Chine, les ministres ont convenu d’adopter l’initiative de la Chine sur le renforcement de la coopération bilatérale en matière de commerce électronique dans le but de promouvoir la coopération commerciale des MPME, d'améliorer des capacités, de partager des expérience et de faciliter le commerce électronique transfrontalier.



Les ministres ont apprécié la mise en œuvre du programme de coopération entre l'ASEAN et la Commission économique eurasienne et de la feuille de route et du programme de coopération sur le commerce et l'investissement entre l'ASEAN et la Russie pour la période 2021-2025.



Lors de la réunion de consultation avec l’Inde, les pays ont convenu d'adopter des documents pour préparer l'examen et la mise à niveau de l'Accord sur le commerce des marchandises ASEAN-Inde (ATIGA).



En ce qui concerne la coopération entre l'ASEAN et l'Asie de l'Est, les ministres ont discuté de la situation économique régionale et mondiale et ont écouté une étude sur la promotion du processus de transformation de l'économie circulaire grâce à la numérisation.



Lors de la conférence ministérielle du RCEP, les participants ont adopté des documents relatifs à la création d’une unité de soutien à la mise en œuvre du RCEP au sein du secrétariat de l'ASEAN.



A cette occasion, a eu lieu la cérémonie de signature du deuxième protocole modifiant l'accord de libre-échange ASEAN - Australie - Nouvelle-Zélande entre l'Indonésie, le Brunei, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les autres pays signeraient à leur tour après avoir terminé leurs procédures nationales. -VNA