Vientiane (VNA) – Dans le cadre du Forum du tourisme de l'ASEAN (ATF) 2024, le Laos et la Russie, ont coprésidé vendredi 26 janvier à Vientiane la 3e réunion des ministres du tourisme ASEAN - Russie.

Le chef de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ANTV), Nguyên Trung Khanh. Photo: VNA



S’exprimant lors de cette réunion, le chef de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ANTV), Nguyên Trung Khanh, a estimé que la Russie était un marché important pour le tourisme de l'ASEAN en général et du Vietnam en particulier, les touristes séjournant souvent pendant une longue journée. En 2023, le Vietnam a accueilli environ 126 000 touristes russes, a-t-il ajouté.

Soulignant que les activités de coopération pour le développement touristique entre l'ASEAN et la Russie sont encore assez monotones et n'ont pas été mises en œuvre régulièrement, Nguyên Trung Khanh a proposé aux pays aséaniens d’envisager conjointement diverses mesures visant à diversifier les activités de coopération touristique entre les deux parties, comme formation en langue russe, organisation de festivals culturels et touristiques, de conférences, de séminaires et d'échanges culturels.

Il a également proposé à la Russie de multiplier sa présence lors des grands événements touristiques et des programmes de promotion du tourisme organisés par les pays membres de l'ASEAN, d’envisager d'aider les pays aséaniens à mettre en œuvre un certain nombre de campagnes de promotion en ligne, à développer les contenus en langue russe et à promouvoir des clips vidéo sur le tourisme de l'ASEAN sur les chaînes médiatiques touristiques russes officielles.

Accueil de touristes russes à l'aéroport international de Tan Son Nhat, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Lors de la réunion, les participants ont discuté de la situation de la mise en œuvre de la coopération touristique ASEAN – Russie et donné des avis pour renforcer la coopération touristique entre les deux parties. Ils ont réaffirmé leur engagement à soutenir le processus vers un tourisme durable dans l'ASEAN et en Russie, ainsi qu'à renforcer la coopération en matière de croissance durable et intégrale, en veillant à ce que les bénéfices du tourisme profitent à toutes les classes sociales.



Dans le but d'augmenter le nombre de touristes et d'accélérer le processus de relance du tourisme, le forum a approuvé la proposition de projet "Élargir les relations commerciales entre la Russie et les entreprises touristiques des pays de l'ASEAN à travers la formation et l'échange d'expériences en langue russe" pour améliorer la qualification et compétence professionnelles du tourisme et renforcer la coopération commerciale entre les entreprises touristiques russes et ASEAN.



Les participants ont enfin approuvé le communiqué de presse conjoint de la 3e réunion des ministres du tourisme ASEAN - Russie. -VNA