Londres, 29 juin (VNA)- Le ministre de l'Education et de la Formation du Vietnam, Nguyen Kim Son, a tenu le 29 juin une réunion avec son homologue britannique, Nadhim Zahawi, dans le cadre de la visite officielle au Royaume-Uni et en Irlande du Nord du président de l'Assemblée nationale de Vuong Dinh Hue.

Photo : VNA

Lors de la réunion, Nguyen Kim Son a déclaré que le Vietnam avait une forte demande d'éducation et de formation, en particulier dans l'enseignement et l'apprentissage de la langue anglaise.Il a exprimé l'espoir que le gouvernement et le Conseil britanniques soutiendront davantage le pays indochinois dans la formation en anglais, l'amélioration des capacités des enseignants, la qualité de l'éducation et l'évaluation de la qualité.Il a appelé le gouvernement britannique à soutenir l'enseignement et l'apprentissage des enfants des minorités ethniques et des régions montagneuses où il y a une pénurie d'enseignants et de matériel d'étude et d'enseignement, en particulier l'apprentissage en ligne.Il a suggéré que les Universités britanniques investissent davantage au Vietnam, en particulier dans la formation de spécialités telles que la finance, la banque et les technologies de l'information.Pour sa part, Nadhim Zahawi a déclaré que le Royaume-Uni est prêt à coopérer avec le Vietnam pour améliorer la qualité de l'éducation et de la formation.Le même jour, une table ronde sur l'économie et l'éducation s'est tenue entre le Vietnam et l'Ecosse.Le vice-Premier ministre et secrétaire du Cabinet pour la relance du COVID-19, John Swinney, a déclaré que l'Écosse considérait qu'il était important de renforcer la coopération avec des partenaires, dont le Vietnam, pour relever les défis mondiaux.Il espère que la discussion dans le domaine des énergies renouvelables et de l'enseignement supérieur ouvrira des opportunités d'apprentissage et de coopération entre les deux parties.Le secrétaire du Comité du Parti communiste du Vietnam dans la province de Quang Binh, Vu Dai Thang, a déclaré que la table ronde était une bonne occasion d'accroître la coopération entre les villes vietnamiennes, ainsi que les universités, avec l'Ecosse.Lors du séminaire, des représentants d'universités ont présenté le potentiel de coopération dans le domaine de l'éducation et entre les universités du Vietnam et d'Ecosse.- VNA