Le stand vietnamien à la Foire internationale Foodex 2021 au Japon . Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Près de 20 entreprises vietnamiennes ont envoyé leurs produits à la Foire internationale des boissons et des produits alimentaires (Foodex) 2021 qui s'est ouverte mardi 9 mars dans la préfecture de Chiba, au Japon.

Le stand vietnamien expose des produits agricoles et aquatiques tels que vermicelles, nouilles, fruits et légumes, noix de cajou, épices de toutes sortes, sauce de poissons, café, etc.

Selon le conseiller au commerce de l'ambassade du Vietnam au Japon, Ta Duc Minh, le Vietnam se fixe l’objectif de promouvoir ses produits nationaux à l'internationale et de maintenir la position des marques vietnamiennes au Japon, de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, ainsi que ses exportations de produits agroalimentaires sur ce marché.

Jorge Imai, président de la Sarl Imai, a déclaré que les produits vietnamiens étaient prisés par les Japonais, notamment des Japonaises, car les aliments vietnamiens tels que les vermicelles et les nouilles étaient peu caloriques et bons pour la santé.

La Foodex 2021 dure jusqu'au 12 mars.

Organisée pour la première fois en 1976, la Foodex Japan est le plus grand salon international de l'alimentation et des boissons au Japon. Cet événement attire l'attention des entreprises du monde entier. En 2019, l'événement a réuni 3.316 entreprises venues de 94 pays et territoires et accueilli 80.426 visiteurs.-VNA