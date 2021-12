New York, 21 décembre (VNA) - Il est nécessaire de renforcer la coopération régionale, internationale et public-privé dans le partage d'informations, l'instauration de la confiance, la prévention des risques de conflits dans le cyberespace, la construction d'une compréhension commune et le renforcement des capacités informatiques de chaque pays, a affirmé l’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU.

L'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l' ONU . Photo : VNA

S'adressant à la réunion de formule Arria du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) sur la prévention de l'impact civil des cyberactivités malveillantes tenue le 20 décembre, Dang Dinh Quy a déclaré que de nombreuses infrastructures et services essentiels sont exploités sur le cyberespace, par conséquent, les cyberattaques peuvent avoir de graves conséquences sur l'économie, la société, la défense, la sécurité, le bien-être et la santé des personnes.

L'ambassadeur a affirmé que les activités dans le cyberespace doivent être conformes à la Charte des Nations Unies et au droit international, et adhérer à des règles volontaires et non contraignantes pour un comportement responsable de l'État dans le cyberespace.

Dans le contexte des conflits, toutes les parties ont la responsabilité de se conformer au droit humanitaire et de protéger les infrastructures vitales pour la vie des gens, a-t-il ajouté.

Le diplomate vietnamien a réaffirmé que le Vietnam préconise la construction d'un cyberespace sûr, stable et transparent qui réponde aux intérêts légitimes nationaux et contribue au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Organisé par l'Estonie et le Royaume-Uni, l'événement a été présenté par Izumi Nakamitsu, sous-secrétaire générale des Nations Unies et haute représentante pour les affaires de désarmement, et Helen Durham, directrice du Comité international de la Croix-Rouge pour le droit et la politique internationaux.

Les participants ont exprimé leur soutien à un cyberespace pacifique, sûr et stable et ont appelé les nations à améliorer leurs capacités informatiques. La plupart de leurs commentaires ont affirmé que la Charte des Nations Unies et le droit international sont applicables dans le cyberespace. Ils ont également appelé à promouvoir un accord sur l'application du droit international humanitaire dans le cyberespace.- VNA