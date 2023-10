Kuala Lumpur (VNA) – Une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyên Quôc Tri, chef de l’AMAF Vietnam, a participé à la 45e réunion ministérielle de l’ASEAN sur l’agriculture et la sylviculture (AMAF), qui s’est tenue du 4 au 6 octobre à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Le vice-ministre malaisien de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Chan Foong Hin (centre) et les chefs de délégation participant à la 45e réunion des ministres de l’Agriculture et de la Sylviculture de l’ASEAN posent pour une photo de groupe. Photo : VNA

Le vice-ministre malaisien de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Chan Foong Hin (centre) et les chefs de délégation participant à la 45e réunion des ministres de l’Agriculture et de la Sylviculture de l’ASEAN posent pour une photo de groupe. Photo : VNA

La réunion a examiné la coopération de l’ASEAN dans les domaines de l’agriculture et de la sylviculture, qui a contribué à garantir la sécurité alimentaire et une agriculture durable, adaptative et à faible émission de carbone dans la région.Elle a encouragé les groupes de travail de l’ASEAN à continuer de mettre en œuvre les tâches prioritaires en collaboration dans les domaines de l’alimentation, de l’agriculture et de la sylviculture.Au total, 16 documents importants soumis par les groupes de travail concernant la culture, l’élevage, l’aquaculture, ainsi qu’un communiqué de presse ont été adoptés à cette occasion.Le Vietnam a lancé et participé à de nombreuses initiatives agricoles et forestières de l’ASEAN, notamment le Programme de sécurité alimentaire intégrée de l’ASEAN (AIFS) et le Plan d’action stratégique 2021-2025 sur la sécurité alimentaire dans la région de l’ASEAN (SPA-FS).Le pays a également lancé la stratégie de l’ASEAN sur la promotion de l’énergie de la biomasse et l’initiative de développer les communautés rurales et les villages de métiers artisanaux de la région.Dans le cadre de l’AMAF 45, s’est déroulée la conférence ASEAN-Japon sur l’agriculture et la sylviculture, la première du genre pour les ministres des deux parties, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations d’amitié et de coopération.La conférence a adopté le Plan de coopération Midori (vert) ASEAN-Japon pour renforcer la coopération en vue de renforcer les systèmes agricoles et alimentaires résilients et durables afin de garantir la sécurité alimentaire régionale.- VNA