Les autorités de la province de Phu Yen (Centre) s’intéressent toujours à la mise en œuvre des programmes et politiques de soutien, ainsi que des solutions pour aider les ménages pauvres à sortir de la pauvreté et à améliorer leur vie.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a signé la décision No 1117/QD-TTg approuvant un programme visant à édifier un modèle de ressources pédagogiques ouvertes dans l'enseignement supérieur.

Le président Vo Van Thuong a rencontré le 26 septembre à Hanoï la délégation du Fonds de bourses d'études Vu A Dinh et du club "Pour Hoang Sa - Truong Sa bien-aimés".

Du 25 au 28 septembre, le Département de la Réserve d'État pour la région Sud des Hauts Plateaux du Centre se coordonne avec le Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de la province de Dak Lak pour organiser la distribution de 585,6 tonnes de riz à la population locale afin de la soutenir pendant la période de soudure.

Le Département de police chargé des enquêtes sur les drogues et la Police fédérale australienne ont organisé le 26 septembre une première conférence entre le Vietnam et l'Australie sur la prévention et la lutte contre la criminalité liée à la drogue.