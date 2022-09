Le complexe d’écotourisme de Trang An. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Audrey Azoulay, a salué les autorités vietnamiennes pour avoir pleinement exploité le potentiel des conventions culturelles de l'UNESCO, dans son discours prononcé lors d'une cérémonie tenue le 6 septembre dans la province de Ninh Binh (Nord).

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Comité national de l'UNESCO au Vietnam et le Comité populaire de Ninh Binh a organisé la cérémonie célébrant le 50e anniversaire de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Convention 1972), ayant pour thème « Patrimoine mondial pour la résilience et le développement durable ».

S'exprimant lors de l'événement, la Directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay a affirmé que cette célébration était une occasion pour l'UNESCO et le Vietnam de marquer leurs relations de coopération croissantes.

La Directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay. Photo: VNA

Pour sa part, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, a déclaré que depuis son adhésion à la Convention de 1972 le 19 octobre 1987, le Vietnam a assumé 5 fois le poste de membre du Comité du patrimoine mondial et a été l'un des 21 membres du Comité du patrimoine mondial pour le mandat 2013-2017.

Au cours du processus d'adhésion à la Convention, le Vietnam a également franchi de nombreuses étapes importantes dans la sensibilisation, la théorie et la pratique en matière de protection et de promotion de la valeur du patrimoine culturel, du patrimoine mondial en particulier.

Durant la période 2021-2025, la coopération entre le Vietnam et l'UNESCO continue d'être renforcée à travers la signature d'un protocole d'accord pour améliorer la capacité de gestion et renforcer le réseau des sites du patrimoine mondial.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, président de la Commission nationale du Vietnam pour l'UNESCO, Ha Kim Ngoc, a déclaré qu'au cours des 35 années de participation à la Convention de 1972, le Comité national du Vietnam pour l'UNESCO a toujours été le canal de connexion le plus fréquent et le plus rapide, apportant le meilleure connexion pour promouvoir les activités visant à améliorer les capacités et l'expertise en matière de conservation du patrimoine, ainsi que la coopération internationale et l'éducation au patrimoine.

Selon le vice-ministre Ha Kim Ngoc, le Vietnam est actuel candidat au poste de membre du Comité du patrimoine mondial pour le mandat 2023-2027 et espère recevoir le soutien des États membres de la Convention.

Lors de la célébration, les délégués ont visionné des courts métrages présentant des sites du patrimoine, des expériences, de bons exemples de conservation et de promotion des patrimoines mondiaux au Vietnam...

En marge de cet événement, une exposition photographique sur les patrimoines mondiaux a attiré l'attention de nombreux délégués.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et la Directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay. Photo: VNA

Auparavant, dans l'après-midi du 5 septembre, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê était allé déposer des bâtonnets d'encens aux temples des rois Dinh Tien Hoang et Lê Dai Hanh au Site national spécial de l'ancienne capitale Hoa Lu. - VNA