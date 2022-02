Singapour (VNA) - Le ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang et son homologue singapourien Ng Eng Hen ont convenu de mettre en œuvre efficacement l’accord sur la coopération en matière de défense signé lors de leur rencontre vendredi 25 février dans la cité-État.

Le ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang (à gauche) et son homologue singapourien Ng Eng Hen à Singapour, le 25 février. Photo : VNA

Le ministre Phan Van Giang, qui accompagne le président Nguyên Xuân Phuc lors d’une visite d’État à Singapour du 24 au 26 février, a déclaré qu’au milieu des développements complexes et imprévisibles de la situation internationale et régionale, le partenariat stratégique entre les deux pays est toujours florissant, avec la confiance politique et la coopération de plus en plus renforcées dans les domaines aussi divers que l’économie et le commerce, la culture, l’éducation et la formation, la défense et la sécurité.

Malgré l’épidémie de Covid-19, les deux parties ont pris des mesures proactives et flexibles pour mener à bien des activités de coopération ; maintenir le dialogue stratégique, la consultation, l’échange d’informations et les mécanismes de formation ; et se soutiennent mutuellement lors des événements organisés par leurs ministères de la Défense, selon le ministre vietnamien.

Le ministre Phan Van Giang a également remercié le ministère singapourien de la Défense et le ministre Ng Eng Hen pour leur soutien à l’Année de la présidence vietnamienne de l’ASEAN 2020.

Pour sa part, le ministre Ng Eng Hen a salué la visite de la délégation vietnamienne, notamment la signature de l’accord de coopération bilatérale en matière de défense le même jour, et a reconnu le soutien du Vietnam aux initiatives de son pays au sein de l’ASEAN.

Les deux parties se sont mises d’accord sur les orientations de la coopération pour la période à venir, avec l’accent mis sur la promotion de la coordination pour mener à bien l’accord signé et sur le renforcement des liens entre les armées d’une manière efficace qui correspond au potentiel et aux besoins de chaque partie.

Le ministre Ng Eng Hen a exprimé sa conviction que sur la base de l’accord de coopération en matière de défense, les deux parties mettront en œuvre de manière plus pratique la coopération dans plusieurs domaines.

Lors de leur rencontre, les deux responsables ont échangé leurs vues sur certaines questions internationales et régionales d’intérêt commun, notamment le maintien des mécanismes de coopération et la centralité de l’ASEAN.

Ils ont convenu de maintenir la position du bloc régional sur les questions de sécurité régionale, y compris le règlement pacifique des différends liés à la mer, y compris en Mer Orientale, sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), et de promouvoir l’élaboration d’un Code de conduite substantiel et efficace en Mer Orientale.

En visite à la base navale de Changi plus tard dans la journée, le ministre Phan Van Giang a reconnu les résultats de la coopération entre les forces navales des deux pays, comme en témoignent les activités de partage, de consultation et d’échange d’informations, souhaitant la poursuite des liens fructueux dans les temps à venir. – VNA