Hanoi (VNA) - Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu et le secrétaire d’État adjoint américain aux affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique, Daniel Kritenbrink, ont coprésidé vendredi 1er mars à Hanoi le 10e dialogue Vietnam-États-Unis sur l’Asie-Pacifique.

Vue du dialogue, à Hanoi, le 1er mars. Photo: ministère des Affaires étrangères

Lors de l’événement, les deux responsables ont discuté des relations Vietnam-États-Unis ainsi que des questions régionales et internationales d’intérêt commun, telles que la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité en Asie-Pacifique.Les deux parties ont réaffirmé l’importance du maintien des mécanismes de dialogue et de la promotion et de l’approfondissement du partenariat global entre les deux pays, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité partagée dans la région et dans le monde.Le même jour, Daniel Kritenbrink a rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc pour discuter des mesures visant à mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral entre les deux pays. – VNA