Les chefs des deux Missions Missions du Vietnam et des États-Unis auprès de l'ONU

New York (VNA) - L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU), a eu une séance de travail jeudi 5 octobre à New York avec l'ambassadrice et cheffe de la Mission des États-Unis auprès de l'ONU, membre du cabinet, Linda Thomas Greenfield, afin de renforcer la coopération entre les deux pays et les deux délégations sur les questions mondiales d'intérêt commun lors des forums multilatéraux, dont l'ONU.Il s'agit d'une initiative visant à mettre en œuvre et à concrétiser la Déclaration commune sur le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis, qui a été approuvée par les deux parties lors de la dernière visite du président américain Joe Biden au Vietnam.Les deux parties ont eu une discussion ouverte et ont partagé leurs points de vue sur leurs priorités lors de la 78ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que sur des domaines d'intérêt commun tels que le développement durable et le respect du droit international, les questions de paix et de sécurité régionales et internationales. Cela a permis de réduire les divergences, de renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, et de se concentrer sur la recherche de mesures pour résoudre les problèmes mondiaux et régionaux.Elles sont convenues de poursuivre leurs consultations et de renforcer leur coopération, y compris la mise en œuvre d'initiatives communes entre les deux délégations, dans l'esprit de la Déclaration commune, contribuant non seulement à l'élargissement, mais aussi à l'approfondissement des relations bilatérales à la hauteur du nouveau sommet. Cela contribuera également à la paix, à la coopération et au développement durable dans la région.Le 10 septembre 2023, la Déclaration commune sur l'élévation des relations entre le Vietnam et les États-Unis au niveau du "partenariat stratégique intégral" a défini les grandes orientations des relations bilatérales à venir, couvrant plus de dix domaines clés aux niveaux bilatéral, régional et mondial. -VNA