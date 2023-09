Hanoï (VNA) - Le Département de police chargé des enquêtes sur les drogues et la Police fédérale australienne ont organisé le 26 septembre une première conférence entre le Vietnam et l'Australie sur la prévention et la lutte contre la criminalité liée à la drogue.Le général Nguyen Van Vien, directeur du Département de police chargé des enquêtes sur les drogue s (C04, relevant du ministère de la Sécurité publique), et le général Lesa Gale, vice-commandant de la Police fédérale australie nne (AFP), ont co-présidé l'événement.Afin d'empêcher le trafic de drogue à distance, le Département de police chargé des enquêtes sur les drogues a renforcé sa coopération avec les pays voisins partageant une frontière commune, ainsi qu'avec les pays de l'ASEAN, et a élargi le réseau d'échange d'informations avec certains pays européens, selon le général Nguyen Van Vien.Il a proposé aux deux parties de renforcer leur coopération afin de prévenir et de minimiser les conséquences néfastes du trafic de drogue sur la société.