Riyad (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s’est entretenu le 20 octobre avec le prince héritier et Premier ministre saoudien Mohammed ben Salmane, dans le cadre de sa visite dans ce pays du Moyen-Orient, où il a également participé au Sommet entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) s'entretient le 20 octobre avec le prince héritier et Premier ministre saoudien Mohammed ben Salmane. Photo : VNA

Faisant l’éloge des relations bilatérales, les deux dirigeants ont déclaré que le Vietnam et l’Arabie saoudite disposaient d’un potentiel et des opportunités énormes pour développer davantage leur amitié et leur coopération au profit des peuples des deux pays.Ils ont estimé qu’il était nécessaire de consolider les bonnes relations politico-diplomatiques en augmentant les échanges de délégations à tous les niveaux, en ouvrant leurs marchés et en promouvant les relations commerciales.En outre, ils ont convenu de s’unir pour élaborer une feuille de route de coopération, définir des projets et des domaines de coopération spécifiques ainsi que des opportunités commerciales entre les entreprises des deux pays, et s’efforcer de renforcer la collaboration entre les deux gouvernements et les communautés d’affaires en vue de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.Félicitant les réalisations exceptionnelles de l’Arabie saoudite pour faire du pays un partenaire important dans la région et dans le monde, le chef du gouvernement vietnamien a suggéré que les fonds d’investissement saoudiens injectent des capitaux dans les domaines que le Vietnam donne la priorité au développement, tels que l’économie verte, l’innovation, la haute technologie, l’industrie et les énergies renouvelables.Il a également demandé à la Maison des Saoud et au gouvernement saoudien de continuer à créer des conditions favorables pour que les citoyens vietnamiens puissent vivre et travailler en Arabie saoudite, contribuant ainsi au développement du pays hôte ainsi qu’à l’amitié entre les deux pays.Mohammed ben Salmane a affirmé pour sa part que le Vietnam est un partenaire majeur de l’Arabie saoudite en Asie du Sud-Est, exprimant son espoir que son pays accompagnera le Vietnam à l’avenir.Il a déclaré qu’il demanderait au Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite d’accroître ses investissements au Vietnam, en particulier dans les domaines de l’énergie traditionnelle et des énergies renouvelables.Une société énergétique saoudienne de premier plan mondial, qui investit et gère des affaires en Asie, souhaite étendre ses investissements au marché vietnamien, a-t-il ajouté.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a profité de cette occasion pour inviter le dirigeant saoudien à effectuer une visite officielle au Vietnam en 2024, alors que les deux pays célébreront le 25e anniversaire des relations diplomatiques.Le prince héritier et Premier ministre saoudien Mohammed ben Salmane a déclaré qu’il souhaitait toujours se rendre au Vietnam et qu’il arrangerait son voyage au Vietnam l’année prochaine. – VNA