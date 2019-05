An Giang (VNA) – Le comité populaire de la province de An Giang, dans le delta du Mékong, et le land allemand de Mecklenburg-Vorpommern ont inauguré et mis en service un système d’électricité solaire sur le toit du Département de l’industrie et du commerce de An Giang.

Des délégués inspectent le système d’électricité solaire installé sur le toit du Département de l’industrie et du commerce de An Giang. Photo : VNA

Il s’agit du premier ouvrage du projet de coopération dans la transition énergétique entre An Giang et Mecklenburg-Vorpommern, financé par le land allemand.

Ce système d’une puissance installé de 3 kWp et d’un coût d’environ 15.000 dollars est conçu et installé par la compagnie Raach Solar. Il devrait générer 3.546 kWh par an et permettre à la province de réduire de 2,1 tonnes ses émissions de dioxyde de carbone par an.

Muni d’un écran disposé à l’entrée principal du bâtiment du Département de l’industrie et du commerce de An Giang, il renseigne sur ses paramètres opérationnels et ses bienfaits pour l’environnement, a fait savoir Rainer Brohm, un expert de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

La GIZ espère que ce système contribuera à sensibiliser la population locale à l’énergie solaire et deviendra un modèle typique de nombreux autres projets d’énergie solaire qui seront développés dans la province dans l’avenir, a-t-il indiqué.

Un écran affiche les paramètres opérationnels et les bienfaits environnementaux du système d’électricité solaire. Photo : VNA

Ce système d’électricité solaire est le fruit d’une coopération concrète et substantielle dans le développement de l’énergie solaire entre le Vietnam et l’Allemagne à An Giang, s’est félicité Doàn Minh Triêt, directeur adjoint dudit département.

Selon le responsable, l’un des points capitaux du plan de développement et de diversification des nouvelles sources d’énergie de An Giang est d’exploiter et d’appréhender le potentiel des énergies renouvelables, répondant aux besoins énergétiques croissants locaux et contribuant à l’adaption au changement climatique, à la protection de l’environnement et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le comité populaire de la province de An Giang a récemment approuvé le plan de développement de l’énergie solaire d’ici à 2020, avec une vision jusqu’en 2030 avec un budget prévu de 18.318 milliards de dôngs (près de 785 millions de dollars).

Ce plan envisage d’augmenter la puissance installée à environ 250 MWp, avec la production d’électricité solaire de 361,4 millions de kWh à l’horizon 2020, chiffres qui devraient s’élever respectivement à environ 807 MWp et 1.166,7 millions de kWh dans les années suivantes. – VNA