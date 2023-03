Dans une classe d'enseignement de la langue vietnamienne. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - La Thaïlande renforcera davantage sa coopération avec le Vietnam dans les domaines des sciences et technologies , de l’ éducation et de la formation, dont un projet visant à introduire l’enseignement de la langue vietnamienne dans certaines de ses universités.

Le ministre thaïlandais de l’Enseignement supérieur, de la Science, la Recherche et de l’Innovation (MHESI), le docteur Anek Laothamatas, a fait cette déclaration lors d’une séance de travail avec l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, le 20 mars à Bangkok.

L’ambassadeur Phan Chi Thanh s’est réjoui du développement du partenariat stratégique renforcé entre le Vietnam et la Thaïlande dans tous les domaines, dont les sciences, les technologies et l’éducation. Les deux pays ont signé "l’Accord de coopération dans les sciences, les technologies et l’innovation", entré en vigueur depuis janvier 2019.

L’ambassadeur a proposé au ministre thaïlandais de demander aux organes concernés de discuter et d’accélérer l’organisation de la première réunion du Comité mixte de coopération scientifique et technologique Vietnam - Thaïlande. Au cours de la réunion, les deux parties se mettront d’accord sur les contenus de coopération ainsi que sur le mécanisme de cofinancement des recherches conjointes.

Pour concrétiser le protocole d’accord sur la coopération dans l’éducation conclu par les deux gouvernements, l’ambassadeur Phan Chi Thanh a demandé à la Thaïlande de soutenir la mise en œuvre du programme d'enseignement du vietnamien en Thaïlande. L’Université de Hanoï élabore également un projet de recherche sur la création d’un centre de langue et culture vietnamiennes en Thaïlande.

Le diplomate vietnamien a également exhorté la partie thaïlandaise à soutenir l’expansion du programme d’enseignement de la langue thaïlandaise au Vietnam. Actuellement, la Thaïlande appuie cinq universités vietnamiennes enseignant le thaïlandais alors que l’Agence thaïlandaise de coopération internationale (TICA) offre des bourses aux enseignants participant à des programmes de formation en Thaïlande, et fournit des documents et du matériel en thaï aux écoles.

Phan Chi Thanh a suggéré au MHESI d’initier le jumelage entre des écoles thaïlandaises et vietnamiennes, promouvant ainsi les échanges d’étudiants, d’enseignants et de gestionnaires de l’éducation.

Pour sa part, le ministre Anek Laothamatas a déclaré que ces dernières années, les activités de coopération scientifique et technologique entre la Thaïlande et le Vietnam ont été de plus en plus substantielles. Les deux pays s’engagent à organiser bientôt la réunion du Comité mixte de coopération scientifique et technologique.

En outre, la Thaïlande est disposée à offrir des bourses aux étudiants vietnamiens faisant un cursus dans les sciences et les technologies sur son sol, avec la priorité accordée à la santé.

Appréciant le projet de création d’un centre de langue et culture vietnamiennes en Thaïlande, le ministre Anek Laothamatas a souligné que le MHESI était prêt à soutenir les programmes d’enseignement du vietnamien dans les universités thaïlandaises. Dans l’immédiat, le ministère présentera trois universités pour mettre en œuvre ce projet.

Il a demandé à la partie vietnamienne de s’accorder bientôt sur le programme d’enseignement, d’envoyer des experts et de soutenir la formation des enseignants et maîtres de conférence pour la Thaïlande.

Il a également accepté la proposition de l’ambassadeur Phan Chi Thanh d’étendre le programme d’enseignement de la langue thaïlandaise au Vietnam, au-delà des cinq 5 écoles actuelles, et de fournir plus d’équipements aux établissements d’enseignement de cette langue -VNA