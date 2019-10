La cérémonie de signature du mémorandum sur la coopération dans la météorologie entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Centre d'application des technologies hydrométéorologiques (HYMETEC) relevant du Département général de météorologie et d'hydrologie du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement du Vietnam et l'Agence météorologique de Nouvelle-Zélande (MetraWeather) ont signé mardi à Hanoï un mémorandum sur la coopération dans les prévisions météorologiques.

Les deux parties ont convenu d’établir et de fournir des avertissements et des prévisions météorologiques sur des plates-formes graphiques et des applications en ligne au Vietnam, assurant la mise à jour rapide de l'information et des alertes hydrométéorologiques en temps opportun.

Selon le mémorandum, MetraWeather fournira à HYMETEC les solutions technologiques de pointe du monde. Les deux parties se coordonneront également pour fournir des données et des connaissances spécialisées afin de créer des clips vidéo de prévisions météorologiques. Ce bulletin d’information numérique devrait être créé et distribué aux stations de télévision locales au Vietnam.

Dans le même temps, les deux parties travailleront ensemble pour créer des produits hydrométéorologiques destinés à des secteurs économiques clés tels que l'agriculture, le transport maritime et l'aviation. -VNA