Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue malaisien, Anwar Ibrahim. Photo : VNA

Kuala Lumpur (VNA) - Les relations Vietnam-Malaisie ont été de plus en plus promues dans tous les domaines, notamment la diplomatie, l'économie et la sécurité nationale, en particulier depuis que les deux parties ont établi le partenariat stratégique en 2015.

C’est ce qu’a déclaré Collins Chong Yew Keat, expert de l’Université de Malaya, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Cet expert a souligné que le Vietnam et la Malaisie jouaient tous deux un rôle important et indispensable au sein de l'ASEAN, notamment dans les domaines économique, diplomatique et de la sécurité.

Dans le contexte de la situation mondiale et régionale instable, cette visite du Premier ministre Anwar Ibrahim au Vietnam est très importante, alors que les deux pays sont confrontés à de nombreuses difficultés et défis communs, traditionnels et non traditionnels, en particulier la question en Mer Orientale, a-t-il dit.

Cette visite vise à renforcer davantage le partenariat, l’amitié de longue date avec le Vietnam, a-t-il indiqué.

Il a déclaré que dans les temps à venir, le Vietnam et la Malaisie devaient promouvoir leur coopération pour assurer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, la sécurité alimentaire, le développement de l'économie verte, l'économie numérique et de nombreuses autres secteurs.

La coopération économique est l'un des domaines importants pour les deux pays dans le contexte de développements régionaux et mondiaux complexes, en particulier après la pandémie de COVID-19.

En 2022, le Vietnam était le deuxième partenaire commercial de la Malaisie au sein de l'ASEAN. Par conséquent, les deux pays disposent déjà de conditions favorables pour continuer à avoir des étapes de coopération plus solides dans les temps à venir, en particulier dans les domaines de la technologie, des semi-conducteurs, de la technique numérique, de l'économie verte et d'un certain nombre d'autres secteurs liés à la défense.

Il a mentionné que les atouts actuels de la Malaisie se situent dans un certain nombre de domaines tels que l'électronique, les produits halal, l'huile de palme et surtout l'énergie qui sont essentiels pour le développement économique du Vietnam.

Concernant la défense et la sécurité, il a déclaré que les deux pays doivent renforcer leur coopération face aux défis maritimes communs, en particulier en promouvant conjointement la coopération pour promouvoir et signer un Code de conduite en Mer Orientale (COC) et ce sera l'un des domaines prioritaires de coopération entre les deux pays à l'avenir. -VNA