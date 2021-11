Le vice-ministre Hoang Xuan Chien et la secrétaire d'État Darrieussecq ont assisté à la signature du protocole d’accord entre le ministère vietnamien de la Défense et le ministère français des Armées sur la coopération médicale militaire. Photo : https://www.qdnd.vn/

Hanoï (VNA) - Le Vietnam et la France se concentreront sur le perfectionnement de la base juridique, le renforcement de la coopération dans les domaines qui sont efficacement menés, et la recherche de solutions pour promouvoir les projets dans le domaine de la défense et rechercher de nouvelles opportunités de coopération.

C'est ce qu'affirment le vice-ministre vietnamien de la Défense, Hoang Xuan Chien et ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, Geneviève Darrieussecq, lors de leur entretien à Paris, qui s’est déroulé dans le cadre de la visite officielle en France du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh.

Les deux parties ont convenu de travailler en étroite collaboration pour organiser avec succès la deuxième session du Dialogue stratégique et de la coopération de défense Vietnam-France.

Le Vietnam souhaite que la France continue de soutenir le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU assumé par le Vietnam pour la période 2020-2021 et sa coopération avec l'UE, notamment pendant le mandat de présidence tournante de l'UE assumée par la France en 2022, a-t-il ajouté.

Le Vietnam soutient les efforts positifs et constructifs de la France pour contribuer au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région ; prêt à être un pont pour que la France renforce ses relations avec l'ASEAN, a-t-il affirmé.

Les deux parties se sont également félicités des résultats de la coopération obtenue, notamment dans les domaines de la formation et du maintien de la paix de l’ONU et du succès des escales techniques des navires de la Marine française au Vietnam.

A cette occasion, Hoang Xuan Chien et Geneviève Darrieussecq ont assisté à la signature du protocole d’accord entre le ministère vietnamien de la Défense et le ministère français des Armées dans la médecine militaire. On s'attend à ce que dans un proche avenir, les deux parties encouragent la signature d'un accord de coopération sur la recherche des soldats perdus et disparus et l'échange de souvenirs de guerre.

Selon Geneviève Darrieussecq, l’entretien avec le vice-ministre Hoang Xuan Chien ainsi que la signature dudit protocole d’accord sur la coopération dans la médecine militaire constituent un symbole de 30 ans de renforcement des relations entre les deux pays dans le domaine de la défense.- VNA