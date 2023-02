Au forum. Photo: VNA Lao Cai (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le Comité populaire de la province de Lao Cai (Nord) ont organisé vendredi 10 février un forum virtuel pour promouvoir le commerce des produits agricoles et alimentaires entre le Vietnam et la Chine (Yunnan).

Lors de l'événement, les délégués ont donné une évaluation et des prévisions du marché d'exportation Vietnam -Chine, tout en offrant des propositions et des recommandations pour promouvoir le commerce des produits agricoles et alimentaires entre les deux parties.

Photo: VNA Le directeur adjoint du département du marché Asie-Afrique To Ngoc Son a indiqué qu'en 2022, la valeur d'import-export entre les deux pays a atteint 175,5 milliards de dollars.

Avec une population de 1,411 milliard d'habitants, la Chine est un important importaeur des produits agricoles vietnamiens.

La Chine devient le plus grand marché d'exportation de légumes et de fruits au Vietnam avec une part de 53,7 %, et le troisième importateur de produits aquacoles, derrière les États-Unis et le Japon.

Pour promouvoir les exportations vers la Chine, il a recommandé de prêter attention au développement de la marque, au respect des normes de qualité, à l'application de la haute technologie et à l'exploitation du marché sous la forme du commerce électronique. –VNA