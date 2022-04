Entretien entre la présidente de l'Union des femmes vietnamiennes, Ha Thi Nga, et la secrétaire générale de la Fédération des femmes cubaines, Teresa Maria Amarelle Boué. Photo: VNA

La Havane (VNA) - La présidente de l'Union des femmes vietnamiennes, Ha Thi Nga, s'est entretenue avec la secrétaire générale de la Fédération des femmes cubaines, Teresa Amarelle Boué, le 18 avril à La Havane, à Cuba.

Ha Thi Nga a souligné le rôle de plus en plus important des femmes vietnamiennes dans tous les aspects de la vie, leurs réalisations notamment dans le développement socio-économique ainsi que sur les scènes culturelle et politique.

Les deux parties ont évalué leur coopération ces derniers temps, échangé des expériences dans les domaines d'intérêt commun tels que le renforcement du rôle des femmes dans les organes élus et l'appareil gouvernemental, des modèles d'aide aux femmes dans la formation professionnelle.

A cette occasion, Ha Thi Nga et Teresa Amarelle Boué ont signé un accord de coopération entre l'Union des femmes vietnamiennes et la Fédération des femmes cubaines pour la période 2022 - 2027, lequel favorise leur échange d'informations et délégations, ainsi que leur coopération au sein des forums internationaux.-VNA