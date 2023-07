Hanoi (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son s’est joint vendredi 7 juillet aux représentants de 69 pays et de certaines organisations internationales concernées lors de la réunion ministérielle virtuelle pour lancer la Coalition mondiale contre les drogues synthétiques à l’initiative du secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA

Dans son discours à la réunion, il a partagé les préoccupations mondiales concernant la menace posée par les drogues synthétiques et a souligné la nécessité de promouvoir la coopération internationale dans un esprit de respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, avec des mesures holistiques et une approche globale, pour faire face aux problèmes liés à l’offre et à la demande de drogues.



Le chef de la diplomatie vietnamienne a également souligné que les efforts conjoints de la communauté internationale pour traiter les questions pertinentes devraient soutenir la mise en œuvre des trois conventions fondamentales sur les drogues et aider à renforcer davantage le rôle de la Commission des Nations unies sur les stupéfiants (CND).

Il a suggéré qu’une attention internationale soit accordée au renforcement du soutien aux pays en développement dans le partage d’informations, l’amélioration des capacités, des ressources et de la technologie, affirmant que pour résoudre le problème de la drogue de manière durable, il est nécessaire de renforcer les mesures visant à éliminer la faim, à réduire la pauvreté, à promouvoir l’éducation et à créer des emplois, en particulier pour les jeunes.

Bui Thanh Son a également parlé des efforts du Vietnam et de l’ASEAN pour lutter pour un environnement sans drogue, et a affirmé le soutien du Vietnam aux efforts internationaux pour créer plus de motivation et mobiliser plus de ressources pour la lutte contre la drogue aux niveaux national, régional et international.

Les délégués ont exprimé leur profonde préoccupation concernant les activités criminelles liées à la production, au transport et au trafic de drogues, et les effets négatifs des substances psychoactives des drogues sur la santé publique et la sécurité sociale.

Ils se sont également penchés sur les défis posé par le problème des drogues synthétiques au développement durable, tels que la réduction de la pauvreté, l’éducation et la sécurité de l’emploi.



Les délégués se sont engagés à coordonner les actions aux niveaux national, régional et international en matière de prévention et de contrôle des drogues, sur la base de la science et d’informations transparentes, et d’une approche globale et équilibrée.



Les pays ont hautement apprécié le rôle et la capacité de fournir une assistance technique et une expérience d’expert des mécanismes internationaux de contrôle des drogues existants tels que la CND, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS).

Il s’agit de la première conférence organisée à l’initiative du secrétaire d’État américain pour promouvoir la discussion, le partage d’informations, la coopération et la coordination des actions en réponse à la menace posée par les drogues de synthèse, qui émergent dans de nombreuses régions du monde. –VNA