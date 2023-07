La cérémonie d'inauguration d'un nouveau complexe de l'ambassade des États-Unis à Hanoï. Photo : VNA



Washington (VNA) - Le Vietnam est un partenaire très important des États-Unis au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), membre de l'APEC et également l'une des parties participant aux négociations du Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF-Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity).

C’est ce qu’a estimé Matt Murray, haut fonctionnaire américain pour la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), lors d’une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information, à l'occasion du 10e anniversaire de l'établissement d'un partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis (25 juillet 2013 - 25 juillet 2023).

Selon M. Murray, la récente visite au Vietnam du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et sa participation à la cérémonie d'inauguration d'un nouveau complexe de l'ambassade des États-Unis à Hanoï revêtent une signification importante.

Lorsque l'on regarde les perspectives économiques et les industries du futur, qu'il s'agisse de l'innovation, de l'économie numérique, de la durabilité, des services, du commerce ou du commerce numérique, ce sont tous des domaines auxquels le Vietnam a beaucoup contribué.

Les relations de coopération entre le Vietnam et les États-Unis a connu de nombreux progrès au cours des 10 dernières années et le gouvernement américain souhaite poursuivre sa coopération avec le Vietnam au cours de la prochaine décennie.

Les États-Unis accordent une attention particulière au rôle et à la position du Vietnam dans le maintien de la chaîne d'approvisionnement régionales et mondiales. Les États-Unis et les membres ont mené et mènent des réunions et de discussions différentes dans le cadre de l'APEC sur la manière de garantir que la chaîne d'approvisionnement devient plus résiliente et le Vietnam y joue vraiment un rôle important.

M. Murray a été impressionné par l'engagement du Vietnam envers le développement durable et la croissance économique durable. Lorsque la Thaïlande a lancé l'initiative de Bangkok visant une économie verte bio-circulaire au Sommet de l'APEC l'année dernière, le Vietnam a été très favorable à cet effort. Les États-Unis ont eu de nombreuses discussions avec leurs partenaires vietnamiens sur la manière pour que les deux parties peuvent travailler ensemble pour améliorer la croissance économique durable dans la région.

En outre, un autre domaine très important est l'économie intégrale, qui garantit que toutes les couches de la population et toutes les communautés bénéficient de la croissance économique. Le Vietnam a vraiment été à l'avant-garde dans ce domaine. Par conséquent, les États-Unis se félicitent des commentaires du Vietnam sur ces questions au sein de l'APEC.

Les États-Unis sont très heureux d'accueillir les réunions dans le cadre du Sommet de l'APEC cette année. Les États-Unis apprécient le fait de rejoindre le Vietnam ainsi que la présence de responsables vietnamiens à toutes les réunions de l'APEC. La partie américaine se réjouit d'accueillir la délégation vietnamienne et des responsables vietnamiens aux États-Unis pour assister aux réunions de l'APEC tout au long de l'année.

Les États-Unis espèrent que ce sera une excellente occasion de promouvoir la coopération économique dans la région ainsi que la coopération bilatérale avec le Vietnam, a-t-il conclu. -VNA