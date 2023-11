Le Vietnam enregistre un nombre record d’arrivées internationales en novembre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a accueilli plus de 1,23 million de visiteurs étrangers en novembre, en hausse de 11% par rapport à octobre, le nombre mensuel record en 2023, selon l'Autorité nationale du tourisme (VNAT).



Au cours des 11 premiers mois de 2023, le pays a accueilli au total 11,2 millions de touristes étrangers, soit 3,8 fois plus que le nombre enregistré au cours de la même période de l'année dernière et représentant 68,9% du niveau de 2019 avant la pandémie de COVID-19. Les arrivées par voie aérienne en ont représenté 87,3%.



La VNAT a déclaré que la République de Corée était demeuré le plus grand pourvoyeur de touristes au Vietnam avec 3,2 millions d'arrivées, représentant 28,5%, devant la Chine et Taïwan (Chine).



Pour l’Asie du Sud-Est et l’Europe, la Thaïlande, la Malaisie et le Cambodge ; et le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont été respectivement les principaux marchés.



En novembre 2023, le nombre d'arrivées européennes a connu la plus forte croissance parmi les continents, soit une hausse mensuelle de 58,5%. Le nombre de visiteurs chinois a maintenu une croissance de près de 10%.



Selon les statistiques de l'Office général des statistiques (GSO), le Vietnam a enregistré un montant d’environ 34.000 milliards de dôngs (1,4 milliard de dollars) grâce aux activités touristiques au cours de la période considérée, en hausse de 50,5% sur un an.



Le site de voyage américain Travel Off Path a publié un article exposant quatre raisons pour lesquelles le Vietnam devient de plus en plus une destination préférée des « nomades numériques », y compris la nouvelle politique de visa entrée en vigueur le 15 août 2023.-VNA