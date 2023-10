Le Vietnam cherche à développer son secteur de la logistique. Photo: VNA

Photo: QDND

Hanoï (VNA) – Grâce aux politiques d'encouragement et de soutien de l'État, l'industrie logistique vietnamienne a fait de grands progrès, reconnus au niveau international. Cependant, les coûts logistiques du pays restent élevés et doivent continuer à être optimisés pour accroître la compétitivité de l'économie nationale.Selon la Banque mondiale, le Vietnam se classe actuellement au 64e rang parmi les 160 pays répertoriés pour évaluer le développement logistique et au 4e rang au sein de l’ASEAN. Le taux de croissance annuel de l'industrie logistique vietnamienne atteint 14 à 16 %, avec une taille de 40 à 42 milliards de dollars par an.En outre, le nombre d’entreprises de logistique au Vietnam augmente rapidement. Le pays compte actuellement plus de 3.000 entreprises de transport et de logistique et abrite 25 groupes de livraisons de premier rang mondial.Cependant, les infrastructures de transport et de logistique ne constituent pas encore de corridors de transport multimodaux alors que le besoin d'un transbordement de haute qualité de marchandises entre les modes augmente, a constaté le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Trân Duy Dông.De plus, le Vietnam manque de zones logistiques centralisées avec des emplacements stratégiques, synchronisées avec les réseaux de ports, d'aéroports, d'autoroutes et d'installations de production, a-t-il ajouté.Le gouvernement, les ministères, organes compétents et localités prennent des mesures drastiques pour réduire les coûts logistiques qui ont représenté environ 17% du Produit intérieur brut (PIB) national en 2022. Selon un plan d’action d’ici 2025 approuvé par le Premier ministre, l’i ndustrie logistique vietnamienne vise un taux de croissance de 15- 20% et un ratio de contribution au PIB national de 5-5,6%.Lors de sa 15e législature, l'Assemblée nationale a décidé de consacrer 2,87 millions de milliards de dôngs au plan d'investissement public à moyen terme pour les travaux et projets d’infrastructures.Entre 2022 et 2023, plus de 143.000 milliards de dôngs du Programme de reprise et de développement socio-économiques ont été injectés dans des projets importants. Une grande partie de ces fonds a été consacrée aux infrastructures de transport, élément vital de l’économie et de l’industrie logistique.Également ces deux dernières années, de nombreux projets d'infrastructures clés, d'autoroutes importantes et de liaisons régionales ont été achevés. Le pays devrait disposer de 3.000 km d’autoroutes d’ici 2025 et 5.000 km d’ici 2030.Le ministère du Plan et de l'Investissement recommande aux localités d'élaborer des plans visant à soutenir le développement de services logistiques, adaptés aux caractéristiques socio-économiques locales, ainsi que de favoriser l’accès aux fonds des entreprises de logistique, notamment des petites et moyennes. -VNA