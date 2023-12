Hanoi (VNA) – Le Vietnam a bravé les vents contraires de 2023 pour élever sa position internationale et maintenir l’élan de la reprise économique dans monde plein de turbulence, ont déclaré plusieurs experts étrangers à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et son épouse, et le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping et l’épouse de celui-ci posent pour une photo avec les délégués vietnamiens et chinois. Photo : VNA

Les dirigeants vietnamiens ont effectué des dizaines de déplacements à l’étranger et assisté à des forums régionaux et mondiaux importants. Les chefs d’Etat de plusieurs pays, dont le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden, se sont rendus au Vietnam.Des centaines d’activités d’échange et d’événements célébrant l’année paire de l’établissement des relations diplomatiques ou des partenariats avec de nombreux pays dans le monde.Le Vietnam étend son influence sur la plupart des continents du monde, jusqu’au Moyen-Orient et en Afrique, à différents niveaux et dans différents domaines de coopération, a observé le président du Conseil d’experts de la Fondation eurasienne pour la recherche, Grigory Trofimchuk.L’année 2023 marque également un tournant qualitatif dans les relations entre le Vietnam et de nombreux pays du monde. En septembre, à l’occasion de la visite du président Joe Biden, les relations Vietnam-États-Unis ont été érigées en partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable.En novembre, à l’occasion de la visite du président Vo Van Thuong au Japon, les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.Dans un contexte mondial complexe, le maintien d’une politique extérieure indépendante et neutre, sans renoncer aux principes de défense d’un monde plus équitable où chacun trouve sa place, est une bonne voie du Vietnam, a indiqué le Docteur Ruvislei González Saez, chercheur principal au Centre cubain de recherche sur les politiques internationales (CIPI), félicitant la diplomatie vietnamienne pour une année particulièrement réussie.Parallèlement aux cadres de partenariat stratégique intégral précédemment établis avec la Chine, la Russie, l’Inde et la République de Corée, les développements en 2023 montrent que le Vietnam continue de poursuivre une politique extérieure équilibrée, imprégnée de l’identité de la "diplomatie du bambou", a noté le professeur associé Beak Yong-Hun de l’École d’études sur l’Asie et le Moyen-Orient de l’Université Dankook de la République de Corée.La professeure-Docteure Bharti Chhibber, experte indienne en études vietnamiennes et en politique étrangère de l’ASEAN, a estimé que le grand nombre de visites des dirigeants vietnamiens dans les pays partenaires stratégiques et pays voisins avaient renforcé la confiance et la coopération dans des domaines plus larges.