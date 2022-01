Le 23 janvier, la Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville a organisé une rencontre avec des travailleurs en difficulté et incapables de retourner dans leurs localités natales pour célébrer le Têt.

Des ambassades du Vietnam dans plusieurs pays ont organisé le 22 janvier le programme "Xuan que huong" (Printemps au pays natal) pour célébrer le Nouvel An lunaire du Tigre.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a adressé ses voeux du Nouvel An lunaire à la communauté vietnamienne au Canada.

Le matin du 23 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et offert des cadeaux pour le Têt à des cadres, habitants et militaires dans la ville de Can Tho (Sud).