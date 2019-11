L’ambassadeur du Vietnam en Russie , Ngo Duc Manh (gauche) a officiellement assumé le rôle de présidence tournante du Comité de l’ASEAN à Moscou, transmis par de son homologue thaïlandais, Thanatip Upatising. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Le 21 novembre, l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngo Duc Manh, a officiellement assumé le rôle de présidence tournante du Comité de l’ASEAN à Moscou (AMC), transmis par son homologue thaïlandais, Thanatip Upatising.

La passation de pouvoir a eu lieu lors de la 4e réunion de l'AMC tenue le même jour dans le complexe Hanoi-Moscou (Incentra) dans la capitale russe.

Les ambassadeurs d'autres pays membres de l’ASEAN, dont les Philippines, le Brunei, le Cambodge, le Laos et l’Indonésie, ont exprimé leur soutien à la présidence vietnamienne de l’AMC, qui devrait contribuer à promouvoir la solidarité et la coopération entre le bloc régional et la Russie.

La réunion a adopté le plan d’activités du comité pour 2020 proposé par le Vietnam.

Ce plan comprend de nombreuses activités telles qu'une cérémonie de lever du drapeau de l'ASEAN, la Journée de la famille de l'ASEAN, un séminaire sur la collaboration économique ASEAN-Russie et d'autres événements mettant en vedette la gastronomie et la culture de l'ASEAN.

Fondée en 1967, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) regroupe dix pays membres : le Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. -VNA