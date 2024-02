Vientiane (VNA) – La réunion des hauts officiels (SOM) du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam (CLV) a eu lieu jeudi 29 février dans la province lao d’Attapeu, dans le cadre de la 13e réunion du Comité conjoint de coordination (CCC) sur le CLV en cours du 26 février au 1er mars.

Vue de la réunion des hauts officiels (SOM) du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam (CLV), à Attapeu, au Laos, le 29 février. Photo: VNA

L’événement était coprésidé par le vice-ministre lao des Affaires étrangères Thongphan Savanphet, le vice-ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement Trân Quôc Phuong et le sous-secrétaire d’État au ministère du Commerce et chef de la SOM CLV du Cambodge Peng Sovicheat, avec des représentants des ministères, agences et autorités des trois pays de 13 provinces, dont Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nông et Binh Phuoc du Vietnam ; Sékong, Attapeu, Salavan et Champasak du Laos ; et Stung Treng, Rattanakiri, Mondulkiri et Kratie du Cambodge y participent.Les délégués ont été informés des résultats des réunions des quatre sous-commissions chargées de l’économie, de la sécurité et des relations extérieures, du social et de l’environnement, et des localités; et des activités liées au JCC. Ils ont également écouté des rapports sur les résultats de la 13e Conférence sur la promotion du commerce, de l’investissement et du tourisme et du 9e Forum des jeunes CLV.La réunion a ensuite examiné et approuvé le programme et l’ordre du jour prévus pour la 13e réunion du CCC, ainsi que le rapport SOM, les recommandations et le projet de rapport.