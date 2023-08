Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé mercredi 16 août à Hanoi au ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie, Nir Barkat, que le Vietnam fait toujours grand cas des relations Vietnam-Israël, exhortant les deux pays à approfondir les liens de manière plus substantielle et efficace.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie, Nir Barkat à Hanoi, le 16 août. Photo : VNA Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie, Nir Barkat à Hanoi, le 16 août. Photo : VNA

Le Vietnam met constamment en œuvre la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures; être un bon ami, un partenaire fiable des pays du monde, un membre actif et responsable de la communauté internationale, dans le but de préserver environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré.

Le Vietnam met en œuvre la politique de défense de "quatre non": ne pas participer à des alliances militaires, ne pas se ranger du côté d’un pays pour agir contre un autre, ne pas permettre des bases militaires étrangères sur le territoire vietnamien ou utiliser le Vietnam comme levier pour contrer d’autres pays, et ne pas utiliser la force ou menacer d’utiliser la force dans les relations internationales, a-t-il indiqué.

Dans sa politique extérieure, le Vietnam attache toujours de l’importance aux relations Vietnam-Israël, a-t-il souligné, saluant la visite du ministre israélien et les entreprises israéliennes en visite au Vietnam à l’occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Israël, l’organisation de la 3e session de la Commission intergouvernementale Vietnam-Israël et la récente signature de l’Accord de libre-échange Vietnam-Israël.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a informé le ministre israélien que le Vietnam a décidé de délivrer des visas électroniques aux citoyens de tous les pays, dont Israël, à partir du 15 août, tout en se félicitant de la préparation par les deux parties de l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre les deux pays. A cette occasion, il a adressé à ses salutations et son invitation au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour effectuer une visite officielle au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie, Nir Barkat à Hanoi, le 16 août. Photo : VNA

Il a exhorté les deux parties à renforcer l’échange de visites; à promouvoir l’application efficace de mécanismes de coopération; à mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange Vietnam-Israël; et à engager des négociations en vue de la signature des accords de coopération dans le domaine industriel; à coordonner l’organisation d’activités de promotion commerciale ; à renforcer l’exportation des produits vietnamien phares tels que produits agricoles, aquatiques, fruits et légumes, aliments transformés et articles de consommation vers Israël.

Le chef du gouvernement a également demandé aux deux parties de renforcer leur coopération dans les domaines de l’innovation, de la haute technologie et de la réponse au changement climatique, y compris la coopération dans la réponse à la sécheresse dans les provinces du Centre; la formation des ressources humaines de qualité, en affirmant que le Vietnam est prêt à servir de pont pour promouvoir la coopération entre Israël et l’ASEAN.

Le ministre Nir Barkat a pour sa part affirmé que le gouvernement israélien considère toujours le Vietnam comme un partenaire important dans la région et souhaite renforcer la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines, estimant que le Vietnam, en tant qu’une économie dynamique avec un marché de 100 millions de consommateurs et une porte d’entrée dans l’ASEAN, et Israël partagent de nombreuses similitudes.

Il a fait savoir qu’Israël s’efforce de se coordonner avec le Vietnam pour terminer rapidement les procédures pertinentes afin que l’Accord de libre-échange Vietnam - Israël entre bientôt en vigueur, de promouvoir la connexion entre les entreprises des deux pays, d’impulser la coopération dans les domaines de la haute technologie, de la médecine, de la lutte contre la désertification, de la coopération marine, de l’aquaculture et surtout de la coopération en faveur de l’innovation. – VNA