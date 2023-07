Le Vietnam affiche un excédent commercial de 12,25 milliards de dollars au 1er semestre 2023

Au cours des six premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires total des importations et des exportations des marchandises du Vietnam a atteint 316,65 milliards de dollars, en baisse de 15,2% en variation annuelle. Le pays a enregistré un excédent commercial de 12,25 milliards de dollars en six mois.